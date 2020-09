Bündelung der Kompetenzen in Berlin

Zhongde Metal Group treibt bilaterale Kooperationen voran

Berlin, 3. September 2020 – Bündelung der Kompetenzen – die Zhongde Metal Group wird künftig alle Aktivitäten an der Schnittstelle von Deutschland und China von Berlin aus steuern. Als Kooperationspartner der Chinesischen Handelskammer in Deutschland wurde der Firmensitz jetzt von Stuttgart nach Berlin-Mitte in die Friedrichstraße verlegt.

“Wir wollen uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren, Projekte zwischen Deutschland und China auf den Weg bringen – sei es in Wirtschaft, Industrie oder Forschung und Entwicklung”, erklärt Lin Wenpei, Geschäftsführerin der Zhongde Metal Group. “In Berlin sind wir eingebunden in ein umfassendes Netzwerk in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Von hier aus können wir deutschlandweit agieren und unsere Projektpartner effizient unterstützen.”

Das deutsch-chinesische Unternehmen wurde 2015 gegründet und konzentriert sich seither auf Kooperationsprojekte zwischen Deutschland und China. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht die Sino-German Metal Eco City (MEC) in der südchinesischen Millionen-Metropole Jieyang. Die MEC ist ein innovativer Industriepark, der deutschen mittelständischen Unternehmen den Einstieg in den chinesischen Markt eröffnet. Er liegt nur eine Flugstunde von Hongkong entfernt – und erstreckt sich über eine Fläche von rund 23 Quadratkilometer. Aufgrund der erfolgreichen Aktivitäten in Europa wurde die Zhongde Metal Group vor einigen Jahren vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie als China SME Center ausgezeichnet.

Das “China SME Center Germany” ist inzwischen im Rahmen der bilateralen Wirtschaftskooperationen eine wichtige Plattform für den chinesischen und den deutschen Mittelstand geworden – ein Kompetenzzentrum, das über ein umfassendes Netzwerk aus Experten, Wirtschaftsverbänden, politischen Institutionen und Unternehmern verfügt.

“Durch die Konzentration auf ein Kernteam in Berlin und die Zusammenarbeit mit einem Expertennetzwerk können wir das China SME Center noch erfolgreicher entwickeln”, so Lin.

Entwicklung zeichnet auch die Metal Eco City aus. Mehr als 700 chinesische Metallfirmen aus der Region Jieyang haben sich 2012 zu einem Verband zusammengeschlossen und einen Investmentfonds für den Start des Industrieparks aufgelegt. Heute entwickelt die Zhongde Metal Group den Industriepark gemeinsam und im Auftrag der Stadtregierung Jieyang.

“Durch die enge Zusammenarbeit können wir internationale Unternehmen bei einer Ansiedlung sehr gut begleiten. Auch hat Jieyang seit Mai dieses Jahres einen neuen Parteisekretär, der sehr international ausgerichtet ist und in Kooperationen eine große Chance sieht.” CAI Chaolin (50) hat Wirtschaftstechnologie und Managementan der South China University of Technology studiert, er war viele Jahre international für große Staatsunternehmen tätig, Vize-Oberbürgermeister der Metropole Guangzhou und Parteisekretär des Bezirks Nanshan, Guangzhou City. Weitere Informationen zur Zhongde Metal Group | China SME Center Germany unter www.zhongdemetal.de

Zhongde Metal Group | China SME Center

Die Zhongde Metal Group wurde vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) für die erfolgreiche Arbeit in Deutschland ausgezeichnet – das MIIT verlieh der Zhongde Metal Group den Titel “China SME Center Germany”. Das “China SME Center Germany” soll im Rahmen der bilateralen Wirtschaftskooperation die zentrale Plattform für den chinesischen und den deutschen Mittelstand wer-den – ein Kompetenzzentrum, das über ein umfassendes Netzwerk aus Experten, Wirtschaftsverbänden, politischen Institutionen und Unternehmern verfügt.

Kontakt

Zhongde Metal Group GmbH

Wenpei Lin

Friedrichstraße 95 c/o CHK

10117 Berlin

+49 0162 9208 186

lin@zhongdemetal.de

http://www.zhongdemetal.de

Bildquelle: Zhongde Metal Group