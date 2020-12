Buchvorstellung “Die grosse Nageldesign Schule” von Clarissa Lack

“Die grosse Nageldesign Schule” von Clarissa Lack ist das erste umfangreiche Buch, das einzig das Nageldesign zum Thema hat.

Dank des einfachen Aufbaus können die angehenden Nagelstylisten die komplette Nageldesign-Theorie bequem von zu Hause lernen. Zudem hat claire beauty ein einzigartiges Onlineprüfungskonzept entwickelt. Passend zur aktuellen «Home-Office-Situation» können Nailstylisten bequem vom Sofa aus die Prüfung zum zertifiziertem Nagelstylisten abschliessen.

Mit diesem Buch tauchen Leserinnen und Leser vollständig in die Welt des Naildesigns ein. Sie erlernen auf über 180 Seiten Schritt für Schritt, wie sich Nägel mit Gel modellieren lassen und welche Techniken dabei möglich sind. Es genügt das Buch, um Nageldesign von daheim aus zu lernen, denn die Autorin Clarissa Lack lässt kein Thema aus. Sie beginnt mit der Anatomie der Nägel, liefert zahlreiche detaillierte Anwendungsanleitungen und erklärt zum Schluss auch, wie Frauen (oder gern auch Männer) ein eigenes Nagelstudio eröffnen können. Das Buch lebt von seinen anschaulichen Illustrationen, welche den Lernprozess unterstützen. Jedes Kapitel schliesst mit Quizfragen ab: Diese festigen das erlernte Wissen. Die Leserinnen und Leser bestimmen ihr Tempo selbst. Wenn sie sich fit fühlen, können sie auf der Basis von “Die grosse Nageldesign Schule” ihre Onlineprüfung in einem dafür vorgesehenen Prüfungsportal absolvieren, die mit einem Zertifikat als NageldesignerIn abschliesst. Damit können sie in die eigene Selbstständigkeit starten. Neben dieser handfesten Hilfe für neue UnternehmerInnen ist das Buch natürlich auch eine sehr grosse Bereicherung für alle Frauen (und Männer), die sich selbst und vielleicht gelegentlich einer Freundin die Nägel designen möchten.

“Die grosse Nageldesign Schule” von Clarissa Lack eignet sich für Einsteiger in diese schöne Kunst und ebenso für Fortgeschrittene, die gerne etwas Neues lernen möchten. Erhältlich ist es über den claire beauty Onlineshop und in sämtlichen Online-Buchläden in DACH. Das Buch liest sich faszinierend in einem Stück, ist aber auch bestens als Nachschlagewerk geeignet.

Einzigartiges Prüfungssystem

Die einzigartigen Nageldesign Onlineprüfung von claire beauty stützt sich auf den kompletten Theorie-Inhalt aus dem Buch «Die grosse Nageldesign Schule». Dadurch können die angehenden Nagelstylisten ihre Zeit frei einteilen und dann lernen, wenn es für sie am besten passt. Sobald sie sich fit für die Prüfung fühlen, können sie sich bequem in einem dafür vorgesehenen Prüfungsdashboard einloggen und die theoretische Prüfung absolvieren. Im Anschluss wird direkt die praktische Aufgabenstellung aufgeschaltet, welche sie zu Hause an einem Modell umsetzen können. Der Teilnehmer schiesst verschiedene Fotos und lädt diese im Dashboard hoch. Das Ergebnis wird durch Experten beurteilt und nach bestandener Prüfung das persönliche Zertifikat per Post zugeschickt.

Die Onlineprüfung inkl. Lehrbuch ist eine deutlich günstigere Alternative als eine Schulung vor Ort. Zudem ist das Theoriebuch ausführlicher als eine Nageldesign-Tagesschulung.

Über die Autorin Clarissa Lack

Clarissa Lack hat schon langjährige Erfahrungen mit stylishen Beautytechniken und speziell mit dem Nageldesign. Die Unternehmerin führt ein Nagelstudio in Bettlach (Solothurn) und bildet angehende Nailstylistinnen in ihren Schulungsräumen aus. Schon mit 23 Jahren machte sie sich als Nageldesignerin selbstständig und eignete sich in den folgenden Jahren umfangreiches Wissen bei zahllosen Aus- und Weiterbildungen an. Diese führten sie durch die Schweiz und auch ins Ausland, was den Horizont bekanntlich beträchtlich erweitert. Das geballte Wissen der Nageldesignkünstlerin schlägt sich nun in ihrem Buch nieder. Es ist ein Lehrbuch, nach dem sie sich selbst gesehnt hatte, als sie selbst noch eine junge Lernende war. Vielen Frauen (und einigen Männern) wird es ebenso gehen: Sie möchten alles über das Naildesign lernen, doch es gab bislang praktisch noch gar keine richtige Fachliteratur zum Thema. Diese Lücke füllt nun “Die grosse Nageldesign Schule” von Clarissa Lack. Hinter diesem Projekt steckt nicht nur das Wissen der Autorin zum Design von Nägeln, sondern auch ihre Berufserfahrung als Redaktorin. Sie gehen über die manchmal oberflächlichen Beschreibungen von Fachkolleginnen hinaus, wie sie in Hülle und Fülle online zu finden sind: Diese helfen in vielen Fällen nicht wirklich. Naildesign ist eine Leidenschaft, die von viel Kreativität und Kunstsinn lebt, doch es ist auch ein Handwerk, das Fachwissen, Methodik und Geschick verlangt. Das stellt Clarissa Lack in ihrem Buch angemessen dar. Sie weiß als Gründerin des Unternehmens claire beauty aus erster Hand, wie erfolgreiches Nageldesign gelingt und welche Trends aktuell die Beautyszene dominieren.

UVP: CHF 39.90

Verkaufsstellen: claire beauty Onlineshop, Lüthy Buchhaus, Orell Füssli, Ex Libris, Amazon, Thalia

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

claire beauty

Frau Clarissa Lack

Lebernstrasse 32

2544 Bettlach

Schweiz

fon ..: +41798682110

web ..: http://www.clairebeautyshop.ch

email : info@clairebeauty.ch

Pressekontakt:

claire beauty

Frau Clarissa Lack

Lebernstrasse 32

2544 Bettlach

fon ..: +41798682110

web ..: http://www.clairebeautyshop.ch

email : info@clairebeauty.ch