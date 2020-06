brilliant promotion® erweitert das Sortiment um hochwertige Kugelschreiber von Prodir

Hamburg, 11. Juni 2020: Kugelschreiber sind die Klassiker unter den Werbeartikeln. Doch damit der Werbeeffekt auch lange auf den Stiften anhält, bedarf es echter Markenqualität – wie der von Prodir. Seit Juni 2020 bietet die Hamburger Werbeartikelfirma brilliant promotion® die hochwertigen Kugelschreiber der Marke Prodir über den Onlineshop brilliant-promotion.com an. Das Sortiment umfasst aktuell über 120 verschiedene Schreibartikel des Schweizer Schreibgeräteherstellers.

Kugelschreiber sind für jedes Unternehmen ein Muss

Kugelschreiber sind der Werbeklassiker schlechthin. Jedes Unternehmen braucht sie und dass auch gerne mit dem eigenen Logo darauf. Natürlich nicht nur für den Eigenbedarf: ebenfalls beliebt ist eine Weitergabe an Kunden beziehungsweise potenzielle Neukunden je nach Ausführung als hochwertiges Geschenk oder Give-Away auf Messen. Kugelschreiber der Schweizer Firma Prodir stehen für eine besondere Qualität, sodass sich brilliant promotion® als Werbeartikelvertrieb sehr über den Zugewinn des neuen Lieferanten freut. “Mit den Kugelschreibern von Prodir können wir unseren Kunden erstklassige Schreibgeräte in einer besonderen Vielfalt an Ausführungen anbieten. Uns liegt viel daran, dass unsere angebotenen Kugelschreiber die Marken unserer Kunden glaubwürdig und nachhaltig darstellen, daher haben wir mit Prodir einen idealen Partner gefunden.”, so Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer von brilliant promotion®.

Trend dank Coronavirus: antibakterielle Kugelschreiber

Ab Mitte Juni werden antibakterielle Kugelschreiber von Prodir das Angebot an Schreibgeräten im Onlineshop von brilliant promotion® erweitern. Diese vereinen zwei besonders aktuelle Themen – Nachhaltigkeit und Hygiene – da sie sowohl aus recyceltem Kunststoff produziert werden als auch zu 99,99 Prozent das Wachstum an Bakterien hemmen. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt dennoch auf den klassischen Modellen wie den Kugelschreibern der Serie DS3, welche durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bestechen.

Über brilliant promotion®

Bei der Suche nach dem passenden Kugelschreiber und beim gezielten Einsatz von Werbegeschenken steht brilliant promotion® bereits seit 2008 seinen Kunden aus den verschiedensten Unternehmensbereichen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion®, die sich auf den Vertrieb von Werbeartikeln und Prämien spezialisiert hat, gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

