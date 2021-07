Brillenmode: Interlutions baut ic! berlin einen modernen Online-Laufsteg

Digitale Leadagentur legt Website der Berliner Brillen-Manufaktur neu auf

Stilsicher: Seit 1996 ist ic! berlin das Synonym für hochwertige Design-Brillen. Jedes einzelne Produkt wird am Hauptsitz in Berlin von Hand gefertigt und von hier aus über ein umfangreiches Händler-Netzwerk in über 60 Länder weltweit vertrieben. Um der Marke auch online einen ansprechenden Auftritt zu verpassen, beauftragte die Brillen-Manufaktur Interlutions mit dem Relaunch der Website.

„Unser Online-Auftritt fungiert wie ein digitales Schaufenster, über das man in die vielfältige Welt unserer Brillenmode eintauchen kann. Zukünftig wird er zudem unseren Händlern einen separaten Bereich bieten, in den sie sich einloggen und Infos zu ihren Stores einpflegen können. So haben wir ganz elegant unsere B2B- und B2C-Kanäle unter einem Dach vereint“, so Oliver Henning, Head of Marketing bei ic! berlin.

In der Konzeptionsphase unterstützte Interlutions das Unternehmen zunächst bei der Technikauswahl, da die Website mittelfristig auch um einen Onlineshop ergänzt werden soll. Die Wahl fiel schließlich auf die Shop-Software Shopware. Sie ermöglicht ic! berlin, Content und Marketinginhalte ganz einfach intern zu pflegen. Zum anderen überzeugten die so genannten Einkaufswelten, mit denen Produktseiten ansprechend gestaltet werden können.

Beim Aufbau der Website legte Interlutions einen besonderen Schwerpunkt auf die Realisierung eines ansprechenden Fashion-Looks sowie eine nutzerfreundliche Strukturierung der Inhalte. So werden aktuell in 17 Kategorien 235 Produkte und 935 Varianten übersichtlich dargestellt. Für einen reibungslosen Import der Produkte in die Website realisierte die digitale Leadagentur zudem eine Anbindung an SAP Business One.

Ein besonderes Highlight der neuen Online-Plattform ist der so genannte Size Guide. Interlutions programmierte dafür eine Anwendung, die Produktdaten dynamisch auf das vorausgewählte Piktogramm eines Brillengestells rendert. Der Nutzer wählt dafür zunächst die Grundform der Brille aus und bekommt auf dieser Basis die entsprechenden Maße des Produkts angezeigt. Auf diese Weise kann er die Passform für sich einschätzen.

„Mit der neuen Onlineplattform hat ic! berlin nicht nur einen brandneuen Markenauftritt geschaffen, sondern auch eine ideale Basis, um künftig nahtlos in den eCommerce einsteigen zu können. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden in Zukunft auch bei diesem Schritt begleiten zu dürfen“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Firmenkontakt

Interlutions GmbH

Eric Meurers

Neusser Straße 27-29

50670 Köln

+49 (0)221 991 91 – 0

+49 (0)221 991 91 – 99

info@interlutions.de

https://www.interlutions.de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstrasse 14

50674 Koeln

022192428140

info@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @Copyright_Interlutions