Brexit – Passen Sie Ihr SAP-System an!

Heidelberg, 07. Januar 2021 – Der Brexit ist vollzogen. Kein harter Brexit, aber auch kein ganz weicher Brexit. Großbritannien verlässt die Europäische Union – nach 47 Jahren Mitgliedschaft! Aus einem EU-Land wird ein Drittland. Das Vereinigte Königreich ist nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Und jetzt: Einfach in SAP das Länderkennzeichen ändern? Das reicht leider nicht! Es geht um mehr. Wir helfen Ihnen, das Thema transparent zu machen und Ihr SAP-System an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Dies umfasst notwendige Programmkorrekturen gemäß den relevanten SAP-Hinweisen, Anpassungen des kundeneigenen Codings, die Anpassung des Customizings, die Aktualisierung von Stammdaten sowie die Anpassung von (offenen) Belegen.

Natürlich machen wir dabei beim SAP ERP-System nicht Halt, sondern kümmern uns auch um die vorhandene SAP GTS-Lösung. Bevor man aber an die Anpassung des Systems geht, sollte man sich einen Überblick über die Prozesse und die Warenflüsse verschaffen. Hierbei sind nicht nur die Warenflüsse zwischen der EU und Großbritannien relevant, es sind auch die Warenbewegungen Richtung Nordirland zu betrachten.

Ob im Bereich Export oder Import: Sofern Sie Geschäfte mit Großbritannien abwickeln, ist ihr SAP-System betroffen! Es ist Zeit, zu handeln! cbs bietet mit “Brexit – Adopt your SAP System” ein umfassendes Beratungsangebot, das auf bewährten Bausteinen unserer Kompetenz basiert und diese miteinander verknüpft:

-Prozessberatung

-Länderkompetenz

-Landscape Transformation incl. cbs ET Enterprise Transformer

-außerordentliche Kenntnisse im Bereich Zoll

Ansprechpartner: Jürgen Remmert, Consulting Director, Tel. +49 6221 3304-0, E-Mail: kontakt@cbs-consulting.de

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. Die internationale Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions umfassend und weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot für die Unternehmenstransformation, dem Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standardsoftware cbs Enterprise Transformer® for SAP S/4HANA® realisiert cbs für Industriekunden die ONE Digital Enterprise der Zukunft. Das Beratungsunternehmen ist Gründungsmitglied der globalen Community “SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement”. In dieser Experten-Gemeinschaft werden gemeinsam mit SAP globale Standards und Migrationsroutinen für Transformationen geschaffen. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 600 Mitarbeiter am Firmensitz in Heidelberg, an sieben weiteren deutschen Standorten sowie acht internationalen Dependancen. Unterstützt durch Near- und Offshore-Center sowie ein starkes Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Großprojekte und kundennahe Lösungen rund um den Globus.

