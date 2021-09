Boris Thomas‘ fünf Schritte für klares Denken und Entscheiden im Unternehmen

Mit seinem Buch „Teile die Wolken und finde den Weg“ zeigt der erfolgreiche Unternehmer und Speaker Boris Thomas den Weg aus dem Nebel in die Klarheit.

Boris Thomas ist Geschäftsführer von Lattoflex und bereits durch tiefe berufliche Krisen gegangen. Unklarheit bezeichnet er als einen der größten Stressfaktoren im Leben: Täglich müssen wir kurzfristig Entscheidungen treffen, Projekte abschließen und unterschiedlichen Rollen gerecht werden – bis wir gar nicht mehr erkennen, wohin wir eigentlich steuern. Damit sich Entscheider*innen nicht im blinden Aktionismus verlieren und der Wahl der Kaffeemaschine am Ende mehr Leidenschaft entgegenbringen als ihrem Unternehmen, hat Thomas ein neues Buch geschrieben. Es dient Führungskräften als Kompass für sichere Entscheidungen in unruhigen Zeiten.

Der Weg zu innerer und äußerer Klarheit verläuft entlang von fünf Schritten: Selbstreflexion, Fokussierung, Konzentration, Entscheidungsfreude und Tatkraft. Wenn wir uns an daran orientieren, landen wir dort, wo wir hinwollen, lautet das Versprechen des Autors. Dank der fünf „Wolkenteiler“ gelangen die Leserinnen und Leser zu der Erkenntnis, wo sie derzeit stehen – und wo nicht -, wohin sie im Moment wollen – und wohin nicht -, was genau jetzt zu tun ist – und was nicht. Thomas‘ Buch soll uns darin unterstützen, zügig und ohne unnötige Umwege die eigene Mitte zu finden, das glückliche Gefühl des Flow und der Entspannung zu spüren und mit Leichtigkeit unsere Zukunft zu gestalten. Egal in welchem Bereich des Lebens wir uns mehr Orientierung und Ausrichtung wünschen. Der Autor hilft dabei, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, um so eine neue Tiefe und Effektivität zu erreichen.

Jeder Abschnitt enthält konkrete Ideen, Gedanken und Fragestellungen. Zentrale Fragen im Kapitel „Fokussierung“ lauten etwa: Wie kann es uns gelingen, die permanenten Ablenkungen in unserem Alltag zu reduzieren, um unsere innere Stimme wieder besser zu hören? Welche Denk- und Verhaltensmuster bringen unseren inneren Kompass durcheinander? Am Ende des Buchs finden die Leserinnen und Leser einige der zentralen Inspirationsquellen des Autors. Auf www.wolkenteiler.de gibt es weitere digitale Angebote. Boris Thomas‘ Buch ist ein hilfreicher, asiatisch inspirierter Ratgeber für alle, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen.

Der Autor

Boris Thomas wurde im Jahr des Drachen geboren, das als besonders geistreich gilt. Seit über 25 Jahren führt er das Unternehmen Lattoflex aus Bremervörde. Der Tischler, Wirt-schaftsingenieur und Vortragsredner nimmt nicht nur seinen Kunden die Rückenschmerzen, sondern auch Managern die Bauchschmerzen.

Boris Thomas

Teile die Wolken und finde den Weg

Fünf Schritte zum Erfolg durch Klarheit

2021, 255 Seiten, Hardcover gebunden

EUR 22,00/EUA 22,70/sFr 24,79

ISBN 978-3-593-51479-6

Erscheinungstermin: 15.09.2021

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

