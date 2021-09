Bond-Domains zum neuen Bond „Keine Zeit zu sterben“

Filmstarts.de faßt den Plot des neuen Bond, der ab dem 30. September in deutsche Kinos kommt, kurz und treffend zusammen:

„Eigentlich ist James Bond (Daniel Craig) zu Beginn von ‚Keine Zeit zu sterben‘ im Ruhestand. Er hat die Lizenz zum Töten und seine Agentennummer 007 abgelegt. Doch er wird zur Rückkehr gezwungen, denn ein neuer psychopathischer Bösewicht (Rami Malek) betritt die Bildfläche und hat enge Verbindungen zu Bonds großer Liebe Madeleine Swann.“

Wir haben die richtige Domainendung zum neuen Bond-Film – die Bond-Domain.

Das schöne für Sie, wenn Sie Bond lieben: Auch Sie können eine Bond-Domain bekommen, allerdings nur eine noch freie Bond-Domain. Miss-moneypenny.bond, quartermaster.bond, felix-leiter.bond und zahlreiche andere Begriffe aus dem Bond-Universum sind noch erhältlich.

James Bond war ein berühmter amerikanischer Ornithologe. Sein Name inspirierte Ian Fleming zur Schaffung von 007.

Wikipedia schreibt:

„Fleming erhielt den Namen für seine Figur von dem amerikanischen Ornithologen James Bond, einem karibischen Vogelexperten und Autor des definitiven Feldführers Birds of the West Indies. Fleming, selbst ein begeisterter Vogelbeobachter, hatte eine Kopie von Bonds Führer und er später erklärte der Frau des Ornithologen: ‚Es fiel mir auf, dass dieser kurze, unromantische, angelsächsische und doch sehr männliche Name genau das war, was ich brauchte, und so wurde ein zweiter James Bond geboren.‘

Der fiktive Bond bekam auch eine Familie. Wikipedia berichtet:

„Der Roman enthüllt, dass Bond der Sohn eines schottischen Vaters, Andrew Bond, aus Glencoe, und einer schweizerischen Mutter, Monique Delacroix, aus dem Kanton Waadt ist. Der junge James Bond verbringt einen Großteil seines frühen Lebens im Ausland und wächst mehrsprachig in Deutsch,Englisch Französisch auf – wegen der Arbeit seines Vaters als Vertreter der Vickers-Rüstungsfirma. Bond wird im Alter von 11 Jahren zu Waisen, als seine Eltern bei einem Bergsteigerunfall in den Aiguilles Rouges in der Nähe von Chamon ums Leben kommen. „

Ist Bond deutsch? Bonds Mutter, die Schweizerin Monique Delacroix, hat James Bond in der deutschen Kleinstadt Wattenscheid zur Welt gebracht. Bond hat in ersten Lebensjahren mehr deutsch als englisch gesprochen. Wattenscheid ging nicht spurlos an Bond vorüber. Manche Wattenscheider sehen sogar in der Kombination von Charme und Härte in Bonds Charakter etwas, das typisch für Wattenscheid ist.

Hans-Peter Oswald

http://www.domainregistry.de/bond-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213

secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

Bildquelle: gemeinfrei