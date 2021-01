Bommel & Co. – Geschichten eines besonderen Guardian Angels

Marie-Luise Scholz heitert mit “Bommel & Co.” den manchmal tristen Alltag der Leser mit Humor und Fantasie auf.

Marie-Luise und ihr imaginärer Freund der Guardian Angel Bommel erzählen in diesem neuen Buch locker und leicht ihre zum Teil unglaublichen Erlebnisse. Ihr Wunsch ist es, so vielen Lesern wie möglich Spaß und Freude zu bereiten. Ihre Ambition ist nicht finanziellen Reichtum durch dieses Buch zu erlangen. Das Ziel ist, den Lesern den manchmal tristen Alltag zu erheitern. Diese Erzählungen erheben keinen Anspruch auf tief schürfende Erkenntnisse oder anstehende Umweltkatastrophen. Diese Erzählungen erheben allerdings den Anspruch auf die Bereitschaft zur Fantasie und kurzweiligem Amüsement.

Die authentischen Erzählungen in “Bommel & Co.” von Marie-Luise Scholz eignen sich zum Lesen auf einer Bahnfahrt oder anderen Wartezeiten, auf was auch immer die Leser warten müssen. Die Erzählungen führen die Leser z.B. in das Fahrerlager der Formel 1 im Motorsport, direkt zu einem Live-Auftritt im Fernsehen, aber auch auf einen ungewöhnlichen Trip nach Berlin. Sie lesen über eine Begegnung mit einem echten mexikanischen Opernsänger und mehr. Das Lesen der Geschichten bereitet viel Freude und gibt den Lesern selbst in der aktuellen stressigen Zeit einen Grund zum Lächeln.

“Bommel & Co.” von Marie-Luise Scholz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18604-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

