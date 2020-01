Bodo Schäfer AUFBRUCH 2020 DAS MINDSET DER GEWINNER – Finanzcoach Geld

AUFBRUCH 2020 – DAS MINDSET DER GEWINNER am 07. – 08. November 2020 im VAZ St. Pölten. Erlebe das MEGA EVENT in Österreich gemeinsam mit 3000 Menschen! Das Seminar mit Bodo Schäfer und Andreas Wagner. Hier lernst Du nicht nur das Mindset der Gewinner kennen, sondern auch das Rezept wie Du es lebst: Mit Fokus, klarem Ziel und unerschütterlicher Motivation! “Ich führe eine Million Menschen zur finanziellen Freiheit!” Bodo Schäfer … ist Europas bekanntester Money-Coach. Sein Nr. 1-Bestseller, „Der Weg zur finanziellen Freiheit“, wurde über 10 Millionen Mal verkauft. Außerdem schrieb er das weltweit erfolgreichste Geldbuch für Kinder, „Ein Hund namens Money“. Sein Lebenssinn ist es, andere Menschen zur finanziellen Freiheit zu führen. Tausende sind nachweislich durch seine Bücher und Seminare reich geworden. Andreas Wagner … ist ein GELD-BILDUNGS VISIONÄR! Er ist seit über 20 Jahren als Geldbildungsexperte im b2b und b2c Umfeld in ganz Österreich etabliert.

Money & Education Event Wagner GmbH

Andreas Wagner

Loosdorf 1

3354 Wolfsbach

Österreich

Tel. +43664/1019654

Web: https://www.money-education.at/bodoschaefer