Bodenbelag vom Marktführer – Gerflor Virtuo Rigid 30 Lock

Designboden mit gesundem Rigid Kern und besonders schönen Oberflächen

Gerflor ist spezialist für elastische Designböden. Mit dem Gerflor Virtuo Rigid Lock 30 Designboden wurde einer der Bestseller jetzt weiterentwickelt. Das Zauberwort heiß dabei „Rigid“ ist in aller Munde bei Bodenbelag Fachleuten. Gerflor Virtuo Rigid Lock 30 Designboden ist ein Vertreter dieser neuen Rigid Bodenbelag Generation. Welche Vorteile bietet Gerflor Virtuo Rigid Lock 30 in seiner neuesten Ausführung?

Was bedeutet „Rigid Boden“?

Die umgangssprachlich als Rigid Boden oder Rigid Vinyl Boden bezeichneten neuen Designböden werden vom Fachmann als SPC-Beläge bezeichnet. Rigid Core heißt „starrer Kern“ und SPC ist die Abkürzung für „Solid Polymer Core“. Gerflor Virtuo Rigid Lock 30 bietet gegenüber seinem Vorgänger ohne „Rigid“ mehrere Vorteile. Durch die härtere, stabilere und leichtere Trägerplatte kann der Bodenbelag nur deshalb auf beliebige Untergründe verlegt werden, weil er jetzt die Trittschalldämmung als Gegenzug bereits integriert hat. Das bedeutet mehr Dämmung bzw. die Einsparung der früher empfohlenen Verlegeunterlage. Mit integrierter Trittschalldämmung kann auf den Arbeitsgang der Verlegung einer solchen Unterlage verzichtet werden. Zusätzliche Kosten für eine empfohlene Dämm- und Verlegeunterlage mit ca.5 EUR pro m² fallen damit nicht an.

Welche Vorteile bietet Gerflor Virtuo Rigid Lock 30 Designboden?

Gerflor Virtuo Rigid Lock 30 ist auch eines der interessantesten Bodenbelag Produkte bezogen auf die Dekorqualität und die Oberflächen, Nutzungsklasse und Dämmeigenschaften. Mit seine 0,3 mm starken Nutzschicht wird eine gewerbliche Beanspruchung in der Klasse 31 erreicht. Gerflor Virtuo Rigid Lock 30 Designböden haben eine höhere Festigkeit und Stabilität und können zur Renovierung mit ihrer integrierten Verlegeunterlage zur Renovierung direkt auf alten Dielen oder Fliesen verlegt werden, ohne durchzudrücken. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und stärkeren Temperaturunterschieden bleiben Designböden durch die fortschrittliche Rigid-Core Technologie formstabil. Rigid Vinyl Böden enthalten einen höheren Anteil mineralischer Füllstoffe. Dadurch werden Weichmacher eingespart und Bodenbeläge mit dieser Technologie schaffen die Emissionsklasse A+, weisen fast keine Emissionen mehr auf.

Gerflor Virtuo Designboden gefällt mit erfolgreichen und neuen Dekoren

Hersteller Gerflor bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer im Bereich elastischer Bodenbeläge. Dies wird eindrucksvoll auch durch die Dekore in der Gerflor Virtuo Designboden Kollektion. Dabei sind einige Dekore sehr erfolgreiche Bekannte aus anderen Kollektionen, nur unter andern Namen. So finden sich in der Virtuo 30 neben neuen beeindruckenden Dekoren auch einige der weltweit beliebtesten Design. Sie lassen in Optik und Haptik keine Wünsche offen. Für genaue Prüfung sollten Sie sich ein Bodenbelag-Muster mit ihrem Lieblingsdekor zusenden lassen.

