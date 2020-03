BoConcept-Experience legt den Fokus auf Online-Shops

(Mynewsdesk) Die BoConcept-Stores in Hamburg, Hannover, Köln, Essen und Düsseldorf legen während der Corona-Krise ihren Fokus auf ihren Online-Shop und die persönliche Beratung via digitaler Kommunikation

BoConcept steuert um. Während BoConcept normalerweise auf persönliche Beratung und individuelle Einrichtungsberatung in den Stores oder Zuhause setzt, nutzt das Unternehmen derzeit seinen modernen Online-Shop und bietet zusätzliche eine lokale telefonische Kunden-Hotline für Fragen rund um die Produkte im Online Shop.

Um den Fokus auf das Online Geschäft zu unterstreichen gewährt BoConcept bis zum 30.3.2020 zusätzliche hohe Prozent-Nachlässe im Online Shop.

Die Mitarbeiter sind im Home-Office und beraten die Kunden auch via Skype, Facetime oder Whatsapp. Neben Produkt-Informationen werden derzeit auch virtuelle Einrichtungsberatungen angeboten, bei denen die Kunden Pläne und Fotos zusenden und gemeinsam via digitaler Kommunikationswege beraten und geplant wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen Online Shops werden bei BoConcept auch alle Online-Bestellungen persönlich von den Einrichtungsberatern der lokalen BoConcept Stores abwickelt sowie die Bestellungen von den hauseigenen Tischlern der BoConcept-Stores ausgeliefert.

Genauere Angaben finden sich unter:

Hannover: https://www.boconcept-experience.de/hannover/

Hamburg: https://www.boconcept-experience.de/hamburg/

Köln: https://boconcept-experience.de/koeln_duesseldorf_essen/

Düsseldorf: https://boconcept-experience.de/koeln_duesseldorf_essen/

Essen: https://boconcept-experience.de/koeln_duesseldorf_essen/



Kontakt:

ARBO Möbeldesign Düsseldorf Mitte GmbH

Vennhauser Allee 280

40627 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 280 715 12

Valsgaard Möbeldesign Hannover GmbH

Osterstraße 26

30159 Hannover

Tel. 0511 54 35 84 10

Valsgaard Möbel Design Business GmbH

Große Elbstraße 39

22767 Hamburg

Tel. 040 3808760

hamburg@boconcept.de

Die Weltmarke BoConcept steht seit über 60 Jahren für erstklassiges dänisches Möbeldesign. Der Stil ist modern, zeitlos und international, er prägt seit Jahrzehnten die Einrichtungstrends der Zeit. Vor allem die hohe Qualität und Funktionalität, gepaart mit unendlichen individuellen Kombinationsmöglichkeiten haben den einzigartigen Designstil von BoConcept weltweit bekannt gemacht. Dabei werden alle Bereiche des modernen Wohnens abgedeckt. Die modulare Idee der Möbel bietet vielfältige Optionen, um jedem Zuhause eine persönliche Note zu verleihen. Die Entwürfe stammen exklusiv von namhaften Designern wie z.B. Henrik Petersen, Morten Georgsen oder Karim Rashid und sind vielfach mit Design-Awards ausgezeichnet. Die exklusiv entworfene Möbel- und Accessoire-Kollektion wird mittlerweile weltweit in über 60 Ländern und in über 300 BoConcept Stores vertrieben.

