Boardinghouse Mannheim,Heidelberg,Schwetzingen,Plankstadt

Boardinghouse die Alternative zu Hotel, Pension und Hostel

Boardinghouse Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen

Das Rhein-Neckar-Dreieck ist Standort für international agierende Unternehmen, für Forschungsinstitute der Spitzenklasse, für Künstler und Sportler von Rang und Namen. Die Menschen hier schätzen den hohen Freizeitwert und das vielfältige kulturelle Angebot. Die Sehenswürdigen sind mannigfaltig neben den Schlössern in Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen gibt es zahlreiche Museen, Galerien, Ausstellungen, Theatern, dem Luisen- und Herzogenriedpark und vieles mehr.

Im Herzen des Rhein Neckar Dreiecks entsteht in 68723 Plankstadt, Am Ochsenhorn 14 das ultimative Boardinghouse der Region.

Zentral zu den Städten Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen gelegen bietet es ab Frühjahr 2021 viel Service und Ambiente in den 40 Einzel- und Mehrbettzimmern.

Ob unsere Gäste einen Kurztrip zu einem Event in der Region planen, als Geschäftsreisende einige Tage in der Region verbringen oder für Firmen Mitarbeiter langfristig ein Zuhause gesucht wird, das Boardinghouse Rhein-Neckar und seine Crew bieten den erforderlichen Service und mehr.

Das Boardinghouse Rhein Neckar stellt die perfekte Alternative zum Hotel ohne das der Gast auf den Komfort und Service eines Hotel verzichtet. Unsere Apartments verfügen über Dusche und WC. Auch steht in jedem Apartment ein kostenloser Fön zur Verfügung.

Unsere Apartments sind neben einem Kühlschrank, mit einem Schreibtisch und kostenlosem Highspeed-WLAN ausgestattet. So bleiben Geschäfts- und Privatreisende entspannt, sie schließen ihr Notebook oder Laptop problemlos an um mit gewohnter Geschwindigkeit zu arbeiten oder zustreamen.

Natürlich können unsere Gäste in Ihrem Apartment einen digitalen Smart TV nutzen und neben den öffentlich-rechtlichen Sendern vielzählige Privatsender sehen.

Täglich erhalten unsere Gäste ein reichhaltiges Frühstückbuffet, gerne bieten wir Ihnen gegen einen kleinen Aufpreis ein ebenso leckeres Abendbuffet an.

Wir bieten kostenlose Parkplätze, eine ansprechende Außenanlage und verschiedene Services

wie z.B. Weekly-Reinigungsservice, Zustell- und Kinderbett, 24 Stunden An- und Abreise Service.

Das Haus verfügt über einen klimatisierten Multifunktionsraum der bei Bedarf gegen Entgelt zur Verfügung steht. Selbstverständlich besteht ein derzeit erforderliches Hygienekonzept, damit jeder sicher in unserem Hause ist.

Herr Armin Berger unser Geschäftsführer freut sich schon heute auf unsere Gäste, die er jetzt schon gerne mit Rat und Tat berät.

Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Haus und unseren Dienstleistungen erhalten freut sich Herr Berger auf Ihren Anruf: 06202 970 6551 oder schreiben Sie eine Mail unter: info@boardinghouse-rhein-neckar.de

Auch Vorbuchungen nehmen wir gerne entgegen.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage http://www.boardinghouse-rhein-neckar.de/

Firmenkontakt: Mc Cate Boardinghouse U.G.

Geschäftsführer Herr Armin Berger

Am Ochsenhorn 14

68723 Plankstadt

info@boardinghouse-rhein-neckar.de

Registergericht Mannheim HRB 737811

Steuernummer 37009/01496

Die Mc Cate Boardinghouse U.G hat sich zum Ziel gesetzt günstige Übernachtungen mit viel Service im Rhein Neckar Raum anzubieten. Das Konzept ist auf alle Gruppen von Reisenden aber auch für Wohnen auf Zeit ausgelegt.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.