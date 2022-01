BMW Gebrauchtteile München direkt online vom Spezialisten Bavaria Car Parts

Aufseß (ots)

Es ist eine Tatsache: Mit Hilfe von original BMW Gebrauchtteilen lassen sich auf Dauer eines Autolebens z. T. sogar mehr als 10.000EUR einsparen .

In wie weit durch den Zerfall auf Grund von Zeitdauer oder einen unglücklichen Autounfall, im Leben eines KFZs kommt eines Tages die Zeit in der ausgewählte Teile erneuert werden müssten. Sei das eine Stoßstange, eine Tür oder ein marginales, jedoch wichtiges Teilchen unter der Motorhaube. Um den Auto-Eigentümern sehr hohe Geldbeträge, die sie für neue Ersatzteile zahlen würden, zu ersparen, vertreiben einige Unternehmen nur gebrauchte und geprüfte Original Ersatzteile.

Genau darauf hat sich Bavaria-Car-Parts spezialisiert. Das familiengeführte Unternehmen mit mehr als 20 Jahren BMW-Erfahrung offeriert auf seiner Netzpräsenz mehr als zwanzigtausend geprüfte Originalartikel von den Bayrischen Motoren Werken an. Sowohl brandneue als auch gebrauchte Ersatzteile für 1975er Modelle bis hin zu den modernsten Fahrzeugen werden vertrieben.

Insbesondere wenn Sie auf der Recherche nach „BMW Gebrauchtteile München“ sind, haben Sie mit Bavaria Car Parts den besten Experten gefunden.

Gefragt, wie denn die Geschäftsidee entstanden sei, führt Firmengründer, KFZ-Meister und ehemaliger Rallyefahrer Florian Niegel aus: „Wir haben für unsere privaten Autos Ersatzteile gesucht und am freien Markt wenig Zufriedenstellendes entdeckt. Wahlweise war die Beschaffenheit nicht so wie gehofft, die Teile waren ungenügend beschrieben oder verkehrt. Die Suche gestaltete sich also mühsam. Eine große Anzahl Teile wurden gar nicht im Zubehör vertrieben oder nur als teure Neuteile offeriert.“

Weiter führt der Fachmann für BMW Gebrauchtteile aus: „Oft werden Bauteile vernichtet und infolgedessen auch bedeutende Ressourcen verschwendet, weil Fahrzeuge verschrottet werden anstatt die Teile weiterzuverwenden, die noch bereit für eine zusätzliche Runde wären. Mit dem Umweltbewusstsein im Hinterkopf, das sich genau in der jetzigen Zeit bei einem großen Anteil der Menschen entwickelt, haben wir den Weg eingeschlagen diese Lücke zu schließen. Wir schenken qualitativ hervorragenden Ersatzteilen ein neues Leben und das zu gerechten Preisen.“

Die Mitarbeiter von Bavaria-Car-Parts verrechnen anständig kalkulierte Preise und nehmen jegliches Ersatzteil persönlich unter die Lupe. Für Unklarheiten und Unterstützung steht ein Chatfenster zur Verfügung, in dem man seine Unklarheiten direkt mit einem Experten klären kann. In unterstützenden Videoaufnahmen, die unmittelbar auf der Homepage verfügbar sind, erklärt Florian Niegel wie BMW-Inhaber die passenden Teile mittels des Fahrzeugscheins, Fahrgestellnummer und Schlüsselnummer finden und wie sie auseinanderzuhalten sind. Weiterhin zeigt der Firmengründer, wie entsprechende Bauteile zu identifizieren und im Webshop von Bavaria-Car-Parts zu finden sind. In realen Beispielen wird hervorgehoben, wie sehr es sich rechnet, wenn man sich für ein gebrauchtes, geprüftes Ersatzteil für seinen BMW entscheidet.

Jedweder Kfz-Halter kennt die unschöne Spannung beim Öffnen der Werkstattrechnung. Gerade beim Einsatz von Ersatzteilen kann der zu bezahlende Gesamtbetrag für so so einige Kfz-Halter zu kostenintensiv sein. Speziell Markenersatzteile werden oft zu großen Beträgen gehandelt.

Es lohnt sich deswegen den Kauf eines gebrauchten und geprüften Bauteils in Betracht zu ziehen. Hierdurch kann die Wertigkeit des PKWs bestehen bleiben, ohne viel Geld für neue Ersatzteile ausgeben zu müssen. Je nach Ersatzteil lassen sich bis zu 66% des Geldes einsparen, das für ein neues Originalteil ausgegeben werden würde. Statt für ein Steuergerät für die Luftfederung neu 751 Euro zu zahlen, gibt es die überholte Alternative bereits für 254 EUR .

Wenn eine Vielzahl Autoteile ausgetauscht werden müssen, befindet sich der Gesamtbetrag des gesparten Geldes zügig im vierstelligen Bereich, wenn man sich für die gebrauchte Alternative entscheidet.

Fällt einem BMW-Fahrer zum Beispiel im selben Jahr die Lenkhilfepumpe und der Drehmomentwandler aus, explodieren die Kosten der Reparatur zügig. Allein die Kosten der neuen Bauteile kosten mehr als 2000 EUR. Im Falle, dass besagter BMW-Lenker sich jedoch für gebrauchte Teile entscheidet, werden ihn Lenkhilfepumpe und Drehmomentwandler ca. 600 EUR kosten. Der Besitzer des BMWs kann in diesem Jahr demzufolge einen 4-stelligen Gesamtbetrag sparen, wenn er mit gebrauchten Ersatzteilen verfährt.

Niegel pointiert: „Wir differenzieren uns zum normalen Gebrauchtteilemarkt in der Fokussierung auf Kraftfahrzeuge der Marke BMW. Dadurch haben wir die erforderliche Soft- und Hardware, sowie das erforderliche Know-how um 100%-ig passende Bauteile für BMW-Fahrzeuge zu finden. Alle unsere Ersatzteile sind mit original BMW Teilenummer eingetragen und können anhand der Fahrgestellnummer des Kundenfahrzeuges unzweifelhaft identifiziert und zugeordnet werden.“

Im Durchschnitt lebt ein Automobil zirka zwölf Jahre. Wohl oder übel werden Teile kaputtgehen und ausgewechselt werden müssen. Wenn nun ein jedes dieser Ersatzteile gebraucht anstatt neu gekauft wird, lassen sich, je nach Häufigkeit der Reparaturanfälligkeiten, Geldbeträge im vier- oder sogar fünfstelligen Bereich sparen. Obendrein ist der Verzicht auf neue Bauteile nicht nur preisgünstiger, sondern auch umweltfreundlicher.

Mehr Information, auch zum Thema „BMW Gebrauchtteile München“, erhalten Sie unter https://www.bavaria-car-parts.de/

