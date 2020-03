bluvo stellt Webkonferenz-Lösung kostenlos zur Verfügung

IT-Infrastrukturen ermöglichen Homeoffice

Die #bluvo AG, das IT-Systemhaus aus Ratingen, hat sehr frühzeitig begonnen, sich auf die Corona-Krise einzustellen. Wichtigstes Ziel ist es, Ansteckungsrisiken für Mitarbeiter, Kunden und für Menschen im Umfeld des IT-Dienstleisters soweit wie möglich zu minimieren.

Sofern keine behördlichen Auflagen dagegensprechen, bleibt der bluvo-Firmensitz in Ratingen in Minimalbesetzung geöffnet. Außerdem arbeitet jeder Mitarbeiter von jetzt an mobil, da bluvo die modernen #Cloud-Kommunikationslösungen und IT-Infrastrukturen nicht nur bei ihren Kunden einsetzt, sondern seit vielen Jahren auch selbst erfolgreich nutzt. Die persönlichen Ansprechpartner stehen also nach wie vor zur Verfügung.

Durch das umfassende Produktportfolio ist bluvo für die bevorstehenden Herausforderungen gut gerüstet, und kann seine Kunden natürlich auch bei der Organisation von Homeoffice-Lösungen mit umfassender Erfahrung unterstützen.

Zu diesem Zweck bietet die bluvo AG einen kostenlosen Zugang zu der Webkonferenz-Lösung Coligo MEETINGS an. Damit können Unternehmen Webkonferenzen mit bis zu 10 Teilnehmern organisieren und auf moderne Funktionen, wie zum Beispiel das Teilen des Desktops oder die Bereitstellung von Dateien zurückgreifen. In der aktuellen Krisensituation können Unternehmen Coligo MEETINGS Pro schnell und unkompliziert nutzen und ihre Kommunikations-Tätigkeiten an einen beliebigen Ort, wie das Homeoffice, verlagern.

Der kostenlose Zugang von bluvo ist bis zum 30.09.2020 gültig.

Die Anmeldung finden Sie hier: https://www.bluvo.de/aktuelles/pressemeldungen-news/news/bluvo-stellt-webkonferenz-loesung-kostenlos-zur-verfuegung/

Bestehende bluvo.phone-Kunden oder Nutzer einer Swyx-Telefonanlage melden sich bitte direkt unter vertrieb@bluvo.de. Dann wird ein kostenloser Zugang für Webkonferenzen eingerichtet.

