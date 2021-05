Blue Prism kündigt umfassendes neues Unternehmens-Contact-Center für Amazon Connect an

Neue Lösung verbindet Blue Prism Service Assist mit AWS-Diensten und vertieft Zusammenarbeit mit AWS

München – 27. Mai 2021 – Blue Prism gab heute die Verfügbarkeit von Blue Prism Service Assist auf Amazon Web Services (AWS) bekannt – eine umfassende, nicht kodierte Contact-Center-Lösung für intelligente Automatisierung, die intelligente Digital Worker mit nativen AWS-Diensten kombiniert und es so Unternehmen ermöglicht, ein schnelleres, effizienteres und ansprechenderes Kundenerlebnis zu bieten.

Blue Prism Service Assist for AWS kombiniert die Funktionen von Amazon Connect und Amazon ElastiCache mit Blue Prisms Service und ist erhältlich im AWS Marketplace. Die Anwendung ist für eine schnelle Einführung und eine unkomplizierte Erweiterung mit Amazon Connect optimiert und bietet vorkonfigurierte Einstellungen.

– Blue Prism Service Assist verbindet Amazon Connect mit Front-Office- und Back-Office-Systemen, darunter auch Cloud-Systeme und ältere Mainframes. Dank der einzigartigen Architektur von Service Assist können Digital Worker zugleich Multitasking ausführen und Mitarbeiter mit Attended Automation unterstützen. Dadurch entfallen eintönige Arbeitsschritte, sodass die Mitarbeiter sich darauf konzentrieren können, ein besseres Kundenerlebnis zu ermöglichen.

– Die native Integration mit Amazon ElastiCache sorgt dafür, dass Unternehmensdaten für Digital Worker nahezu in Echtzeit zur Verfügung stehen, was die Automatisierung noch weiter beschleunigt. Die Vorteile bestehen unter anderem in der Verringerung von durchschnittlicher Bearbeitungszeit (Average Handling Time, AHT) und Kontaktabbrüchen, einer Steigerung der durchschnittlichen Beantwortungsgeschwindigkeit (Average Speed of Answer (ASA) sowie der Anzahl der abgewickelten Gespräche pro Mitarbeiter und niedrigeren Betriebskosten.

Zusätzlich können Unternehmen ihren Kunden-Workflow mit leistungsstarken AWS-Diensten für Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) erweitern. Blue Prism bietet für eine einfache Implementierung eine komplette Bibliothek von nativen Integrationen mit Amazon Textract, Amazon Rekognition und Amazon Comprehend. So können Unternehmen Workflows, die diese kognitiven Fähigkeiten nutzen, schnell skalieren und problemlos intelligente Dokumentenverarbeitung, computergestützte Bilderkennung und die Verarbeitung natürlicher Sprache hinzufügen.

Service Assist for AWS beinhaltet:

– Amazon Connect Integration – native Front-End-Integration, die alle nötigen Informationen übersichtlich darstellt, um Probleme schnell lösen zu können.

– Blue Prism Service Assist – eine hochgradig skalierbare, intelligente Digital Workforce, die Mitarbeitern eintönige Systemarbeiten abnimmt sowie Aufgaben rund um die Kundeninteraktion vereinfacht und lenkt.

– Amazon ElastiCache Integration – sammelt zu Beginn der Customer-Journey-Daten von IVR, Chatbot oder anderen Kanälen und hält diese bereit, damit der Mitarbeiter sie bei Bedarf umgehend abrufen kann.

– Amazon SageMaker, Amazon Comprehend und Amazon Translate Integrationen – dank nativer Integrationen mit Service Assist können Digital Worker auf Grundlage von historischen und aktuellen Informationen oder Handlungen personalisierte Vorschläge sowie andere kritische Backend-Daten erstellen und an die Mitarbeiter weitergeben.

Die Zusammenarbeit von Blue Prism mit AWS vertieft die bestehende Geschäftsbeziehung und umfasst eine Platzierung im AWS Marketplace, der Blue Prism auf einer Instanz von Amazon Machine Image (AMI) mit einer festen Anzahl von Digital Worker integriert, sowie Konnektoren für Funktionen für Maschinelles Lernen für Amazon Textract, Amazon Rekognition und Amazon Comprehend und ein Bring-Your-Own-License(BYOL)-Angebot für Bestandskunden.

