Blu-ray-Lösungen: Leawo Prof. Media V11.0.0.1 wird neu veröffentlicht.

10-in-1-Medienlösung zum Herunterladen, Konvertieren, Kopieren, Brennen, Abspielen, Bearbeiten und so weiter mit 6-mal höherer Geschwindigkeit.

Zusammenfassung: Leawo Software hat Prof. Media V11.0.0.1 mit technisch verbesserten Funktionen für ein flüssigeres, schnelleres und besseres Benutzererlebnis vorgestellt. Das Herunterladen von YouTube-Wiedergabelisten und mehr Framerate-Optionen für die Ausgabe sind verfügbar.

Shenzhen, China, 20. Juli 2021 – Leawo Software GmbH, eine professionelle Multimedialösung, die sich auf die Verarbeitung und Verbreitung von Medien konzentriert, hat eine neue Version von Prof. Media veröffentlicht, in der erweiterte Funktionen hinzugefügt und Bugs behoben wurden. Als eines der bestplatzierten Multimedia-Toolkits auf dem Markt leistet Leawo Prof. Media großartige Arbeit bei der Verarbeitung von Multimediadateien: Herunterladen von Online-Videos und Musik; Konvertieren von Videos, DVDs und 4K UHD Blu-rays; Kopieren von 4K UHD Blu-ray/DVD-Filmen und Entfernen von Cinavia und anderen Schutzmaßnahmen; Brennen von DVDs/Blu-rays aus Videos und Bildern; Bearbeiten von Videos, DVDs und Blu-rays; Abspielen von Blu-ray-, DVD- und Videodateien und so weiter. Hier sind einige wichtige Updates in dieser brandneuen Version unten:

1. Neue Unterstützung für Herunterladen von Youtube Videozusammenstellung.

2. Neues Hinzufügen von drei Optionen 50, 59.94 und 60 Framerate für Ausgabevideoformat der Converter- und Ripper-Module.

3. Der Brennvorgang wurde optimiert.

4. Einige kleine Änderung und Optimierung der Benutzeroberfläche.

5. Das Problem, dass bei manchen DVDs am Ende einige Sekunden fehlen, wurde behoben.

6. Weitere bekannte Fehler wurden behoben.

Das erste, was für Leawo Prof. Media V11.0.0.1 erwähnenswert ist, ist das Video-Downloader-Modul, von wo aus die Leute Videos in einer YouTube-Wiedergabeliste herunterladen können und sie können diese Videos mit Leichtigkeit behalten.

Andere Verbesserungen sind in der Fähigkeit verkörpert, 50/59.94/60 fps Optionen auf der ursprünglichen Basis als Ausgabe-Bildrate hinzuzufügen. 60 fps sorgt für flüssigere Bewegungen und wird mittlerweile in einigen High-End-HDTVs und vor allem in einigen Spielen sowie Action-Filmen verwendet. Leawo hat auch den Blu-ray/DVD-Brenn-Workflow mit einem Abfragefenster verbessert, das darüber informiert, ob die automatisch erkannten Discs geeignet sind. Darüber hinaus hat Leawo die Programmoberfläche aufpoliert, die Bedienung komfortabler gestaltet und bekannte Bugs behoben. Da Benutzer berichtet haben, dass die letzten paar Sekunden bei der DVD-Konvertierung abgeschnitten wurden, wenn sie die vorherige Version von Prof. Media verwendet haben, hat das technische Team von Leawo dieses Problem perfekt gelöst und jeder kann eine reibungslosere Benutzererfahrung in der neuesten Version bekommen.

Preis und Sonderangebote:

Leawo Prof. Media ist sowohl für Windows 7/8/8.1/10 als auch für macOS 10.13/10.14/10.115/11 Nutzer erhältlich und bietet kostenlose Test- und registrierte Versionen zum Download an. Die Testversion kann nur 31 Tage lang verwendet werden und es können nur 5-Minuten-Inhalte verarbeitet werden, während die Leute dieses Programm nach der Registrierung nach Belieben verwenden können. Mehrere Kaufmodi werden von Leawo angeboten: einzelnes Funktionsmodul, 11 All-in-one Pack, BD/DVD Media Pack und DVD Media Pack. Jeder kann das gewünschte Preisschild nach den persönlichen Bedürfnissen wählen. Normalerweise kostet Prof. Media €169,95 für eine 1-Jahres-Lizenz und €279,95 für eine lebenslange Lizenz, aber während der Leawo-Sommerurlaubsaktion 2021 kann man 40% Rabatt auf Prof. Media 11 All-in-one Pack bekommen und €111,98 auf einmal für die lebenslange Lizenz sparen.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

