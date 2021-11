Blockalarm Erfahrungen: Tipps zur Installation

Blockalarm Erfahrungen: Verschiedenen Arten von Alarmanlagen und welche Aspekte bei der Einrichtung zu beachten sind

Blockalarm umschreibt, dass Alarmanlagen in vielen Wohnungen sowie Häusern empfehlenswert sind. Sie schützen Personen oft vor Einbrüchen und Diebstählen auf dem eigenen Grundstück. Ebenso eignen sie sich dazu die Familie vor körperlichen Übergriffen zu bewahren. Um die volle Funktionalität aufzuweisen, ist es jedoch wichtig, dass Anlagen hochwertig sowie korrekt installiert sind.

Welche Unterschiede es bei den Sicherheitseinrichtungen gibt, erklärt uns Blockalarm:

– Was sind Alarmanlagen und welche Funktion haben sie?

– Welche verschiedenen Varianten an Alarmanlagen gibt es?

– Woraus sollten Alarmanlagen bestehen?

– Welche Funktionen sind bei Alarmanlagen wichtig?

WAS SIND ALARMANLAGEN UND WELCHE FUNKTION HABEN SIE?

Blockalarm beschreibt, dass Alarmanlage technische Einrichtungen darstellen, die dazu in der Lage sind, Objekte oder Personen zu schützen. Die Meldegeräte zielen dabei darauf ab, Einbrecher und Diebe abzuschreiben. Wird ein Alarm ausgelöst, kann die Polizei, ein Sicherheitsdienst oder eine ausgewählte Person benachrichtigt werden. Je nach gewählter Anlage existieren verschiedene Möglichkeiten, wie sich die Geräte mitteilen. Beliebt sind akustische Alarme, da diese eine besonders abschreckende Wirkung auf Eindringlinge haben. Doch es gibt selbst Geräte, die optische, externe, interne sowie stille Reaktionen ausführen. Einige von ihnen funktionieren sogar mittels Fernalarm.

WELCHE VERSCHIEDENEN VARIANTEN AN ALARMANLAGEN GIBT ES?

Oftmals wird zwischen Kabel- sowie Funkanlagen unterschieden, erzählt Blockalarm. Sie verfügen über unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Im Vergleich zu kabelgebundenen Produkten verursachen jene mit Funk weniger Installationsaufwand. Das liegt daran, dass sie mit Türen sowie Fenstern verbunden sind. Dieser Aufwand kann sich jedoch lohnen, zum Beispiel wenn es um Neubauten geht. Zusätzlich sollten Interessierte wissen, dass eine kabelgebundene Anlage deutlich sicherer ist. Eine Ausnahme stellen Stromausfälle dar. Darum finden sich auf dem Markt vermehrt Funkanlagen mit einem Kabelanschluss. Sie sind eine Kombination aus beiden herkömmlichen Varianten und daher besonders empfehlenswert.

WORAUS SOLLTEN ALARMANLAGEN BESTEHEN?

Eine gute Alarmanlage beinhaltet selbst eine Innen- und Außensirene. Das liegt daran, dass sich Einbrecher/-innen nicht immer von Systemen mit einer Sirene im Innenraum abschrecken lassen. Grund hierfür ist, dass sie annehmen, dass niemand im Haus oder in der Wohnung ist. Daher ist es sinnvoll zusätzlich eine Außensirene zu platzieren. Sie ist so gut hörbar, dass selbst die Nachbarn aufmerksam werden. Ebenso kann es empfehlenswert sein, Kameras am Gebäude zu installieren. Durch sie lassen sich Eindringlinge meist schneller in die Flucht schlagen, da sie fürchten aufgezeichnet sowie erkannt zu werden, erzählt Blockalarm.

WELCHE FUNKTIONEN SIND BEI ALARMANLAGEN WICHTIG?

Effektive Alarmanlagen besitzen Features, die den Bedienkomfort sowie deren Wirksamkeit erhöhen. Beliebt sind jene Geräte mit einem zeitverzögerten Alarm. Hausbesitzer/-innen haben so die Option, das Gebäude zu betreten, ohne dass die Sirenen angehen. Weitere nützliche Funktionen sind unter anderem ein telefonischer Alarm, Ergebnisprotokoll, per App steuerbare Anlagen, Batterieüberwachung, Fernbedienung, Display-Anzeige und Anbindung an das Internet, informiert Blockalarm.

Seit 2015 entwickelt, produziert, verkauft und installiert BLOCKALARM seine BLOCKALARM® Alarmanlagen bundesweit zertifizierte Alarmanlagen und Sicherheitstechnik „Made in Germany“. Um seinen Kunden maximalen Einbruchschutz zu bieten, entwickelte BLOCKALARM durchdachte Lösungen für Privat- und Gewerbekunden.

BLOCKALARM Alarmanlagen leisten mehr als das, was bisher am Markt erhältlich ist. BLOCKALARM nimmt sich gerne persönlich und kostenlos Zeit, um Ihnen Ihre Alarmanlage zu zeigen und Sie mit einem Test vor Ort zu überzeugen.

Firmenkontakt

BLOCKALARM GmbH

Dirk Bienert

Augsburgerstraße 1

85221 Dachau

08131 908850

08131 9088559

info@blockalarm.de

https://www.blockalarm.de/

