Black-Out zuvorkommen – Stromspeicher, PV und Stromerzeuger clever koppeln

Unter dem Titel „autark – sicher – unabhängig“ erweitert die MobilHybrid UG ihr bisheriges Portfolio, mit mobilen Stromspeichern zur Hybridisierung von Generatoren, um eine stationäre anschlussfertige Stromspeicherlösung.

Der HomeHybrid in der Variante „SAFE“ wurde für alle Entwickelt, die nach maximaler Versorgungssicherheit suchen, egal ob Haushalt oder Gewerbe. Der HomeHybrid versorgt bei einem Black-Out unterbrechungsfrei alle Verbraucher sicher und effizient weiter und das über mehrere Stunden, Tage, Wochen und sogar Monate. Neben einer bestehenden oder neuen Photovoltaik Anlage kann optional an jedem HomeHybrid SAFE ein zusätzlicher Stromgenerator oder Brennstoffzelle mit angeschlossen werden. Der HomeHybrid steuert dabei alles ganz automatisch. Reicht die Energie aus Photovoltaik nicht aus oder werden Verbraucher mit hohem Energiebedarf betrieben, startet der HomeHybrid SAFE automatisch den Stromerzeuger. Damit dieser möglichst kurz und effizient betrieben wird, wird die erzeugte Energie zusätzlich zum Laden der Batterie genutzt.

Der HomeHybrid SAFE kann auch ganz ohne Netzeinspeisung betrieben werden und arbeitet wie eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Verbraucher in Haushalt und Gewerbe können dabei auch ohne Netzanschluss sicher und effizient versorgt werden. Bürokratische Hürden beim Netzbetreiber und beim Finanzamt können damit entfallen.

Neben der Version „SAFE“ gibt es den HomeHybrid auch in einer kosteneffizienten „SELF“ Variante für die ausschließliche Optimierung der Nutzung selbst erzeugter Solar Energie. Beide HomeHybrid Speichersysteme werden Hausanschlussfertig mit allen benötigten Komponenten in einem platzsparenden Gehäuse geliefert. Dadurch entfallen aufwendige und teilweise nicht vorhersehbare Installationsarbeiten vor Ort.

Die MobilHybrid UG ist ein führender Anbieter von mobilen Stromspeichern. Die Firma entwickelt und produziert in Deutschland ein breites Leistungsspektrum an Stromspeicher und mobile PV Anlagen die weltweit vertrieben werden. Die mehrfach ausgezeichneten Produkte finden Anwendung in der Bauindustrie, im Bereich der Film- und Medienbranche, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt.

Firmenkontakt

MobilHybrid UG

Timo Schnitzer

Am Mittleren Moos 48

86167 Augsburg

+49 176 47354235

info@mobilhybrid.de

http://www.mobilhybrid.de

