bitseven erweitert ihr Leistungsspektrum um Consulting

Ein neuer Mitspieler in Düsseldorf

Pressemitteilung der bitseven Unternehmensberatung Düsseldorf.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf gilt gemeinhin als eine Hochburg für Unternehmensberatungen. Nichtsdestotrotz wirft noch ein Unternehmen seinen Hut in den Ring. Die bitseven Marketing & Consulting GmbH kündigte mit ihrem Umzug auf die Berliner Allee 59 in Düsseldorf auch eine erhöhte Präsenz in dem Consulting Markt an. Bereits seit mehreren Jahren ist das Unternehmen neben der Webentwicklung in der Unternehmensberatung tätig. Bislang jedoch betrieb die Firma die Beratung nur sekundär. Das soll sich nun ändern.

“Vor einigen Monaten hatten wir eine Phase, in der wir beinahe nur andere Unternehmen beraten haben.” Sagte eine der beiden Geschäftsführer Andrzej Fink. “An diese Stelle ist uns aufgefallen, dass wir diese Dienstleistung viel mehr in den Vordergrund stellen sollten. Schließlich liegen hier unsere Stärken. Das Ausarbeiten von innovativen Konzepten und Strategien für die Marken von morgen ist genau unser Ding. Wir haben auch noch den Vorteil, dass wir nur theoretisch beraten können. Mit unserem Team aus Designern und Webentwicklern können wir unsere Klienten tatkräftig bei der Umsetzung der Pläne unterstützen.”

Neben der technischen Umsetzung der Pläne zeichnet sich die Arbeit der bitseven Unternehmensberatung vor allem durch ihren “Design Thinking” Ansatz aus. Jede Hypothese wird auf dem realen Markt getestet. So schließt die Firma aus, dass ein Klient viel Zeit und Geld für ein Produkt ausgibt, welches am Ende niemand haben möchte. Diese kundenorientierte Herangehensweise zeichnet bitseven aus.

bitseven Business Launcher: Partner auf Augenhöhe

Die bitseven Werbeagentur Düsseldorf berät nicht nur Klienten, sondern auch Geschäftspartner. Jeder kann mit einer Geschäftsidee zu dem Unternehmen gehen und diese vorstellen – auf Wunsch, wird im Vorfeld eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet. Im Anschluss entscheidet dann ein Gremium, ob die Unternehmensberatung selbst mit in das Geschäft stiegen möchte. Falls ja, werden alle Risiken und alle Gewinne 50 / 50 geteilt. Andrzej Fink sagte dazu: “Auf diese Art und Weise vergessen wir nie, wie es ist, in den Schuhen unsere Klienten zu sein. Plötzlich müssen wir selbst unser eigenes Produkt auf den Markt einführen. Durch das “arbeiten an der Front” können wir top Service genau am Puls der Zeit anbieten.”

Fazit

Ein neuer Player ist in der Stadt. Die bitseven Marketing und Consulting GmbH möchte mit ihren innovativen Ansätzen in der Metropole am Rhein neue Maßstäbe setzen. Ob ihr das gelingt, wird die Zukunft zeigen.

Die bitseven ist eine junge und kreative Full-Service Werbeagentur mit Sitz in Düsseldorf. Mit unserem Team arbeiten wir zielstrebig an spannenden Projekten für unsere namhafte Kundschaft.

