BIRCO verschenkt Freiexemplare von Buch zum Klimawandel

Wissen ist der Schlüssel für eine nachhaltigere Zukunft

Die öffentliche Debatte über den Klimawandel ist oft von Missverständnissen und mitunter falschen Schlussfolgerungen geprägt. Kein Wunder – kann man bei der Komplexität und Vielschichtigkeit des Themas doch schnell den Überblick verlieren. Genauso ging es auch den beiden Studenten David Nelles und Christian Serrer. Sie hatten viele offene Fragen und machten sich auf die Suche nach Antworten. Daraus entwickelte sich während ihres Wirtschaftswissenschaften Studiums ihr Buch “Kleine Gase – große Wirkung: Der Klimawandel”. Auf Basis ausführlicher Gespräche mit über 100 Wissenschaftler:innen behandeln sie darin die konkreten Ursachen und Folgen – wissenschaftlich fundiert und trotzdem leicht verständlich. BIRCO als Experte für modernes Regenwassermanagement im städtischen und industriellen Umfeld setzt sich ebenfalls seit Jahren für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Welt ein. Dafür arbeitet das Unternehmen mit Studenten sowie Institutionen zusammen und berät Planer, Bauunternehmer und Kommunen verstärkt zum ökologischen Bauen. Aus diesem Grund unterstützt BIRCO auch dieses Buchprojekt und verschenkt 100 Freiexemplare, um das Thema öffentlich weiterzutragen.

Ein sehr komplexes, weltweit wichtiges Thema verständlich auf den Punkt gebracht

Was bedeutet der Klimawandel für unsere Gesundheit? Was kostet uns der Klimawandel? Auf diese und weitere wichtige Fragen wollten die beiden Autoren Antworten finden, die für sie so bisher nicht greifbar waren. Aus ihrer Recherche ist in Zusammenarbeit mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein wirklich gelungenes Buch entstanden, das jedem das komplexe Thema Klimawandel näherbringt. Dank der positiven Resonanz ist jetzt sogar eine zweite Auflage geplant, bei der aussichtsreiche Lösungsansätze im Fokus stehen sollen. Für einen sinnvollen Diskurs und eine nachhaltige Veränderung sind entsprechendes Wissen und die Sensibilisierung der Menschen ein wichtiger Ausgangspunkt. Aus diesem Grund verschenkt BIRCO 100 Freiexemplare des Buches im BIRCO Design, um weiter zu diesem wichtigen Thema aufzuklären. Sind die Freiexemplare vergriffen, kann das Buch zum regulären Preis von 5EUR bei BIRCO erworben werden.

Das Bewusstsein für den Klimawandel in der Öffentlichkeit versucht der Spezialist für Regenwassermanagement auch durch seine Mitgliedschaft und aktive Beteiligung an der Arbeit der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) weiter aufzubauen. Alle Mitglieder der DGNB vereint das Interesse und die Bereitschaft, sich für mehr Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienwirtschaft aktiv einzusetzen. “Zu unserer BIRCO Unternehmensphilosophie gehört schon immer das Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Produkte und die Verpflichtung für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Mit dem Klimawandel sind für uns auch Themen wie zunehmende Starkregenereignisse, Flächenversiegelung und ein komplexer werdendes Regenwassermanagement verknüpft. BIRCO arbeitet mit Kunden, Partnern und Einrichtungen des Bildungsbereiches hierfür kontinuierlich an zukunftsfähigen und miteinander verzahnten Lösungen”, erklärt Marian Dürrschnabel, Teamleiter Produktmanagement & Marketing bei BIRCO.

Mehr Informationen sowie die Möglichkeit zur Bestellung eines Buch-Exemplars unter: www.birco.de/buch-klimawandel

Die BIRCO GmbH aus Baden-Baden ist einer der führenden europäischen Systemanbieter im Umgang mit Niederschlagswasser, Hersteller von Rinnensystemen, Regenwasserbehandlungsanlagen und vertreibt Rigolentunnel. Das 1927 gegründete Unternehmen entwickelt Entwässerungskonzepte für die Kompetenzfelder Schwerlast, Umwelt, Galabau, Design und Projektmanagement. Aktuell beschäftigt BIRCO rund 170 Mitarbeiter.

