Biomagnet24 stellt die neue Magnetfelddecke für ihr Pferd vor

Die aktuellen Ergebnisse der Landessortenversuche bestätigen die Anbaueignung der Winterrapshybride ES Vito unter Low Input-Anbaubedingungen. ES Vito stand das erste Jahr in Baden-Württemberg in den Landessortenversuchen und präsentierte sich mit seinen Ertragsergebnissen in der Versuchsanbau-Stufe 1 (Low Input, niedriger Betriebsmitteleinsatz) ausgezeichnet. Mit einem Ertrag von relativ 103 bestätigt die Sorte die Anbaueignung unter diesen Anbaubedingungen hervorragend. Dies zeigten bereits unabhängige Anbauversuche in Schleswig-Holstein 2018/2019, die...