Bildungsurlaub: Stressbewältigung in und mit der Natur

Unter freiem Himmel Stress abbauen und lernen, gelassener und souveräner mit Stress umzugehen

Lange Zeit lebten wir Menschen direkt in und mit der Natur. Es gab keinen Lärm, keine Telekommunikation und keine Reizüberflutung. Und auch wenn das Leben damals alles andere als einfach war, hatte es doch nicht die Stressbelastung, der wir heutzutage ausgesetzt sind.

Wie wäre es also, die Zeit etwas zurückzudrehen und sich wieder in die Natur zu begeben?

Das können Sie mit uns und unserem neuen Seminarkonzept “ Stressbewältigung in und mit der Natur„, in dem Sie lernen, wie Sie

– Ihre Stress-Belastung senken

– gelassener und souveräner mit Stress umgehen

– Stress effektiv abbauen

Lernen Sie außerdem beim Bogenschießen und Wildkräuter sammeln wie Sie sich fokussieren und zur Ruhe kommen, beim Holz hacken und Feuer machen Herausforderungen gelassen und souverän anzugehen und beim Spuren lesen und über einem Lagerfeuer kochen über sich hinauszuwachsen.

Und all das unter freiem Himmel im Outdoor-/Wildnis-Camp Horb am Neckar. Und so sieht es hier aus: Zum Video

Wenn Sie also

– ihre Verbindung zur Natur stärken und die Natur als Kraftquelle für sich entdecken wollen

– ihre Verbindung zu sich selbst stärken und herausfinden wollen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind

– sich gerne an der frischen Luft aufhalten und Freude am Camping haben

– etwas Neues erleben, ausprobieren und ihr Selbstbewusstsein stärken wollen

Dann sind Sie hier richtig!

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

