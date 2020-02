Bildschöne Damenschuhe große Größen für jeden Anlass bei schuhplus

Schicke Details beim Sortiment von Europas größtem Versandhändler

Damen mit großen Füßen verzweifeln oft angesichts der mageren oder nicht vorhandenen Auswahl in einem üblichen Schuhgeschäft. Bei schuhplus hört das Sortiment für Damenschuhe große Größen nicht bei Größe 41 oder 42 auf, sondern ist erweitert bis Größe 46. Zudem ist die Auswahl ausgesprochen umfangreich. Das sind gute Gründe, um bei schuhplus im Onlineshop oder in den drei stationären Ladengeschäften in Dörverden im Landkreis Verden, in Kaltenkirchen im Ohland-Park (nahe Hamburg) oder im Saterland (Landkreis Cloppenburg) nach den schönsten Modellen zu suchen. Hier findet sich für jeden Anlass der passende Schuh.

Schuhe sind für viele Damen eine Herzensangelegenheit: Man kann nie genug davon haben. Wer große Füße besitzt, kann ein Lied davon singen, wie schwierig sich der Schuhkauf für Damenschuhe große Größen gestaltet. Daher bietet schuhplus für jede Jahreszeit und verschiedene Lebenssituationen den richtigen Schuh. Vorbei ist auch die Zeit der einfallslosen Designs für diese Schuhgrößen. Im Shop werden Markenprodukte gezeigt, die keine Wünsche offen lassen. Es stehen vom Hausschuh über Sneaker und Sandalen bis zum Stiefel zahlreiche Varianten zur Verfügung. So ist nicht nur die Auswahl pro Schuhart umfangreich, auch die Schuharten selbst sind vollständig vertreten: für Sommer und Winter, für innen und außen, für Alltag und besondere Gelegenheit. Ob Badeschuhe oder Gummistiefel, Pumps oder Trekkingschuhe, Damen mit großen Füßen können hier in aller Ruhe stöbern und unter Hunderten von Produkten wählen. Namhafte Marken wie Baboos, Garbor, Mustang Shoes, Rieker oder Spring Footwear und andere stehen für eine sehr hohe Qualität in Sachen Material und Verarbeitung. Man könnte die Güte der Modelle nicht zuletzt aufgrund der schönen Designs und Accessoires auch als Schuhkunst bezeichnen. Hier wird jeder Schuhliebhaber schwach.

Natürlich sind die aktuellen Trends der Schuhmode auch für Damenschuhe große Größen vertreten. Es glänzt der Lack, schimmert die Farbe und punktet das Design. Ob Strass oder Quaste, Kettchen oder Trichterabsatz, jeder Schuh besitzt eine Besonderheit. Das betrifft auch die Qualität von Innen- und Außensohle, von Fußbetten und Obermaterial. Nicht zuletzt ist es die feine Verarbeitung der Schließen, Verschnürungen oder Klettverschlüsse sowie etliche weitere Details, die das Schuhsortiment von schuhplus zu etwas Besonderem machen. Damenschuhe große Größen sind also alles andere als langweilig. Sie lohnen unbedingt den zweiten und mehrfachen Blick. Jeder findet hier nicht nur notwendige Schuhe, sondern sicher auch das eine oder andere neue Lieblingspaar. Der Shop ist 24 Stunden geöffnet und steht als Europas größtes Versandhaus für Übergrößen (Damen und Herren) einzigartig da. Einfach ausprobieren!

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

