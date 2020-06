Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 mit neuen Funktionen zur Bildbearbeitung

Ein gutes Bildbearbeitungsprogramm verfügt in der Regel über viele verschiedene Funktionen, in welchen auch Effekte nicht fehlen dürfen.

Gerade für Anfänger in der Bildbearbeitung kann es schwierig sein, das richtige Bildbearbeitungsprogramm hierfür zu finden. Einige Programme verfügen nur über sehr eingeschränkte Funktionen, und können so den Nutzer nicht wirklich überzeugen, während andere Bildbearbeitungsprogramme so komplex sind, dass der Anfänger gleich das Handtuch wirft.

Fotoworks XL 2020 zeichnet sich aus diesem Grund als einfaches Bildbearbeitungsprogramm mit vielfältigen Funktionen aus, mit dem einfach jeder zurechtkommt. Ganz egal ob der Nutzer blutiger Anfänger oder bereits geübt in der Verwendung von Bildbearbeitungsprogrammen ist.

Gerade die Verwendung von Effekten sollte bei einem Bildbearbeitungsprogramm schnell und komplikationslos vonstattengehen, um den Zeitaufwand gering zu halten. So kann man mit Fotoworks XL 2020 mit nur wenigen Mausklicks eine tolle Fotocollage erstellen, wobei das Programm den Anwender durch die einzelnen Schritte begleitet. Die selbsterklärende Software ermöglicht es dem unerfahrenen Fotografen kleine Fehler wie Über- oder Unterbelichtung zu beheben, oder auch den Farbfilter optimal anzupassen.

Selbst für die Bearbeitung mehrerer Bilder bietet das Bildbearbeitungsprogramm die Stapelfunktion an, in welcher man schnell die häufigsten Fotofehler beheben kann. So spart der Anwender viel Zeit und auch Nerven. Mit dieser Funktion kann man zum Beispiel Wasserzeichen einfügen, ohne mühsam jedes einzelne Bild aufrufen zu müssen.

Besondere Effekte zeichnen sich vor allem durch Vielfalt aus. Hier bietet Fotoworks XL 2020 eine ganze Reihe toller Effekt-Variationen, um die Bilder optimal aufzuwerten.

Eine sehr beliebte Funktion ist beispielsweise der Kopierstempel, mit welchem man unerwünschte Objekte einfach aus der Fotografie herausretuschieren kann. So lassen sich mit wenigen Handgriffen tolle Landschaftsaufnahmen gestalten, ohne störende Flugzeuge am Himmel oder auch andere unliebsame Objekte einfach wegzaubern.

Ebenso verfügt das Bildbearbeitungsprogramm über eine Effekt-Auswahl an Rahmen, Cliparts, Zeichen und Symbole sowie über Masken. Hier findet man eine bereits vorinstallierte Standard-Windows-Auswahl, die sich jedoch problemlos mit heruntergeladenen Inhalten aus dem Internet erweitern lässt. Die Verwendung dieser Effekte ist sehr einfach strukturiert und für jeden Anwender gleichermaßen geeignet.

Gerade für individuell gestaltete Fotokalender oder auch Familienbilder eignet sich die Fotocollagen-Funktion hervorragend. Die Fotocollage erfreut sich stets großer Beliebtheit und ist mit Fotoworks XL 2020 schnell und einfach gestaltet.

Für Anwender, die gerne etwas künstlerischer arbeiten möchten, bietet sich die Experten-Funktion an. Hier lassen sich nochmals weitere Bearbeitungen bewerkstelligen, die etwas spezieller sind. Dabei sei zum Beispiel die Funktion Color-Splash erwähnt, welche das Bild mit wenigen Klicks in Schwarz-Weiß invertiert und nur ausgewählte Bereiche farbig belässt. Auch der Effektpinsel sorgt für optische Highlights indem man ganz einfach Bereiche des Bildes abdunkeln oder aufhellen kann.

Die Kopieren/Einfügen-Profi Methode verschafft dem Bildbearbeiter neue Möglichkeiten, um ausgewählte Personen oder auch Objekte in unterschiedliche Hintergründe zu integrieren. So kann man den kleinen Enkel auch mal durch das Weltall reisen lassen.

Sehr nützlich ist das automatische Geraderichten. Gerade für etwas schräg aufgenommene Fotografien eignet sich dieses Tool im Besonderen, damit das Bild wieder optimal dargestellt wird.

Alles in allem bietet das Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 eine große Vielzahl an Effekten und Funktionen, die es dem Anwender ermöglichen, einen schnellen und einfachen Einstieg in die Bildbearbeitung zu finden. Das Bildbearbeitungsprogramm bietet ein umfangreiches Handbuch sowie einige Tutorial-Videos, um die Funktionen visuell gut zu erklären.

Bei Unklarheiten steht dem Nutzer ebenso ein Support-Team zur Verfügung, welches stets bemüht ist alle Fragen zufriedenstellend zu beantworten und bei Problemen weiterzuhelfen. Somit erhält der Bildbearbeiter ein Bildbearbeitungsprogramm, die nicht nur günstig, sondern auch einfach in der Handhabung ist, und nicht auf sich gestellt ist, wenn mal ein Problem auftaucht. Das Bildbearbeitungsprogramm wird regelmäßig kostenlos geupdatet und befindet sich somit immer auf dem neuesten Stand.

Dies alles zeichnet Fotoworks XL 2020 besonders aus, und macht die Verwendung eines teuren sowie komplizierten Bildbearbeitungsprogrammes unnötig.

Mehr zum Bildbearbeitungsprogramm unter: https://www.bildbearbeitung-pro.de/

Artikel Quelle: https://www.bildbearbeitung-pro.de/bildbearbeitungsprogramm-fotoworks-xl-2020-mit-neuen-funktionen-zur-bildbearbeitung.shtml

