Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 mit neuen Effekten

Ein gutes Bildbearbeitungsprogramm kommt oft nicht ohne Effekte aus. Aus diesem Grund lohnt sich immer eine gute Bildbearbeitung, mit welcher man ganz einfach und schnell verschiedene Bildeffekte herstellen kann. Besonders beliebt sind Lichteffekte oder auch Cliparts einfügen. Hierbei achten viele Nutzer vor allem auf die einfache und schnelle Handhabung.

Fotoworks XL 2020 ist ein innovatives Bildbearbeitungsprogramm und bietet eine Vielzahl von tollen Effekten an, welches jedes Foto in ein kleines Meisterwerk verwandeln kann. Mit nur wenigen Mausklicks kann man ganz einfach ein Bild schärfer oder auch unschärfer machen. Ebenso lassen sich graphische Effekte wie Mosaik, solarisieren oder Rahmen einfügen. Besonders gute Effekte erzielt man mit der Funktion Kopierstempel. Mit nur wenigen Handgriffen kann man bequem Objekte klonen und so oft einfügen, wie der Anwender es wünscht. Aber auch unerwünschte Personen oder Objekte lassen sich mit diesem Bildbearbeitungsprogramm einfach weglöschen. Auch das Entfernen roter Augen stellt mit dem Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 kein Problem mehr dar. Für geübte Anwender eignet sich die Kopieren und Einfügen – Profi Methode, mit der schnell Personen oder Gegenstände in andere Hintergründe transportiert werden können. So kann man den Familienhund ganz einfach auf ein Surfbrett portieren, welches sicherlich für strahlende Gesichter sorgt. Auch Radiale/Fokussierte Effekte sorgen für einen Blickfang in der Bildbearbeitung. Hiermit lassen sich Gesichter oder Gegenstände schön fokussieren und der Hintergrund kann nach eigenem Belieben verschwommen dargestellt werden.

Das Beschriften von Bildern funktioniert mit diesem Bildbearbeitungsprogramm ganz einfach und komplikationslos. Hierfür stehen dem Anwender neben verschiedenen Schriftarten auch verschiedene Farben zur Verfügung, sowie die Möglichkeit die Texte zu drehen oder auch zu spiegeln. Neben der Funktion Text einfügen stehen noch mehr tolle Effekte wie Rahmen einfügen, Zeichnen/Retuschieren oder auch Manuelle Effekte zur Verfügung. Um der gesamten Fotografie einen Sepia-Look zu verpassen nutzt man einfach die vorhandenen Effekte.

Sehr beliebt ist die Funktion von Bildern in schwarz/weiß invertieren und hierbei nur einzelne Bereiche farbig zu gestalten. Dies bewerkstelligt einzigartige Bilder mit farbigen Highlights, die jeden Überzeugen.

Selbst das automatische Geraderichten stellt mit diesem Bildbearbeitungsprogramm keine Schwierigkeit mehr dar, denn dies funktioniert ganz einfach mit wenigen Schritten. Mit der Funktion Bild in Bild lassen sich tolle Fotomontagen bewerkstelligen. Gerade so besondere Funktionen wie Collagen erstellen sind bei den Nutzern sehr beliebt. Dies klappt schnell und zuverlässig mit diesem Bildbearbeitungsprogramm. Auch graphische Zeichen wie zum Beispiel Pfeile oder Kreise lassen sich problemlos einfügen. Bei allen Symbolen wie auch Cliparts sind die Windows-Standards bereits enthalten, jedoch lassen sich problemlos mehrere Cliparts oder auch Symbole aus dem Internet herunterladen und in das Bildbearbeitungsprogramm einfügen. So steht jedem nach Bedarf noch mehr Auswahl zur Verfügung. Auch Rahmen lassen sich beliebig erweitern.

Auch wenn ein Bild mal nicht so gelungen ist, etwa durch Belichtungsfehler oder falschen Farbfiltern, keine Sorge, das Bildbearbeitungsprogramm kann diese kleinen Mängel schnell und zuverlässig beheben und keiner bemerkt die Makel.

Durch die Funktionen Zuschneiden oder auch Größe ändern können bequem unerwünschte Bildteile weggeschnitten werden, oder auch einfach die Bildgröße auf das gewünschte Maß verändert werden. Alle Funktionen sind intuitiv und leicht Verständlich.

Die Zusammenfassung erklärt also, dass ein gutes Bildbearbeitungsprogramm nicht teuer sein muss, und trotzdem mit unzähligen Effekten aufwarten kann. Gerade für Anfänger in der Bildbearbeitung ist eine einfache und schnelle Handhabung verschiedenster Effekte nicht nur praktisch, sondern fördert auch den Spaß an der Fotobearbeitung. Es ist absolut keine lange Einarbeitungszeit nötig und für Fragen steht das Support-Team jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Ebenfalls gibt es einige Tutorial Videos, welche verschiedene Funktionen visuell erklären um schneller zum Erfolg zu kommen. Selbstverständlich steht den Nutzern auch ein ausführliches Handbuch zur Verfügung, um nochmals verschiedene Funktionen zu erklären. Mit Fotoworks XL 2020 steht Fotografen ein Bildbearbeitungsprogramm zur Verfügung, welches einfach in der Anwendung, günstig im Preis und mit den grundlegendsten Funktionen ausgestattet ist, welches durchaus mit bekannten Bildbearbeitungsprogrammen mithalten kann.

Mehr Informationen zum Bildbearbeitungsprogramm: https://www.fotoworks-xl.de/bildbearbeitungsprogramm.shtml

Artikel Quelle: https://www.fotoworks-xl.de/press/bildbearbeitungsprogramm-fotoworks-xl-2020-mit-neuen-effekten.shtml

Wir sind ein spezialisiertes Software-Unternehmen und bieten seit 2001 im Kerngeschäft die Entwicklung und Vertrieb von einem Bildbearbeitungsprogramm und Standardsoftware für Endanwender an. Im Portfolio befinden sich verschiedenste Softwareprodukte im Bereich Bildbearbeitungsprogramm.

