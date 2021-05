Bierzeltgarnituren für die schönste Jahreszeit-dem Sommer

Stabile Bierzeltgarnituren für jeden Anlass

Für die schönste Zeit im Jahr, die Sommerzeit, laden Bierzeltgarnituren in Brauereiqualität zur Geselligkeit ein. Ein Ansturm von zahlreichen Gästen kann mit Bierzeltgarnituren bewältigt werden. Geburtstage, Grillfeste, Schützenfeste, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, in der Gastronomnie und viele andere Events werden mit den Bierzeltgarnituren garantiert ein Erfolg.

Die Firma Lönne in Oelde bietet verschiedene Varianten an.

Ein Set besteht aus einem Tisch und zwei Bänken in Orange, Natur oder braun lackiert und bieten somit vielen Gästen Platz. Aus dem zahlreichen Sortimentsangebot sucht der Kunde sich die Länge und Breite der Bierische und Bierbänke selbst aus, die Untergestelle aus Stahl mit umlaufendem Winkeleisen sind gut stapelbar, klappbar durch einen stabilen Schnapp-Verschluss und widerstandsfähig.

Die Gestelle gibt es in den Farben grün, schwarz oder silbergrau. Die Kombination aus diesen Materialien ergibt stabile und roboste Sitzgelegenheiten.

Die Biertische sind, falls eine festliche Optik gewünscht wird, kombinierbar mit Klappstühlen oder Bierbänken mit Rücklehnen.

Firma Lönne legt großen Wert auf Qualität und die stabilen Bierzeltgarnituren sind nicht mit der Ware aus Baumärkten vergleichbar.

Es gibt verschiedenen Modellvarianten (Ideal und Standard).

Das Modell Ideal ist besonders stabil und widerstandsfähig.

Die Biertische und Bierbänke sind gefertigt aus massivem Tannen/Fichtenholz.

Werden die Bierzeltgarnituren für den Außenbereich eingesetzt sind die Holzplatten mit einer Dickschichtlasur behandelt, die Gestelle sind mit Kunststoff beschichtet.

Auch einzelne Bierbänke oder Biertische sind erwerbbar.

Kundenwünsche werden zu jeder Zeit berücksichtigt, da die Firma Lönne diese Garnituren selber

anfertigt.

Im Lieferprogramm hat Lönne passende Transportpaletten aus Stahl für unterschiedliche Anzahlen von Bierzeltgarnituren um den Transport zu erleichtern und die Lagerung flexibel zu gestalten.

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events.

Carl Lönne & Sohn GmbH

Robert Lönne

Am Landhagen 24

59302 Oelde

02522/4665

info@klappmoebel.de

http://Klappmoebel.de

