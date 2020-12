Beziehungsleise – Romantische Gedichte-Sammlung

Barbara Eggert betrachtet in “Beziehungsleise” die Liebe aus unterschiedlichen Perspektiven.

Themen wie “Beziehungsleise Begegnungen” sowie “Beziehungsvariationen mit Narzissten” reihen sich neben dem “Wunsch nach Nähe” und “Gesehen werden” ein. Diese neue Gedichte-Sammlung ist der Versuch der Autorin mit unterschiedlichen Aspekten, wie zum Beispiel die Themen “Freiheit”, oder “Anders Sein”, oder “der erste Kuss”, ein sich Wiederfinden zu ermöglichen oder eine Diskussion anzuregen, weil möglicherweise auch ganz anders empfunden werden kann. Immerhin sind alle Menschen unterschiedlich und genau dies zeigen die Texte durch die verschiedenen Perspektiven.

Die Sammlung “Beziehungsleise” ist das dritte Gedichte-Band, das von Barbara Eggert im tredition Verlag erschienen ist. Wer nach der Lektüre Lust auf mehr hat, der sollte sich auch die Bände “Wellentanz” und “Wolkenschieber” gönnen. Barbara Eggert wurde in Waiern, Feldkirchen in Kärnten im Jahr 1966 als die jüngste von drei Geschwistern geboren. Beruflich ist sie Dipl. Sozialarbeiterin. Sie war viele Jahre in der Jugendarbeit tätig und hat in den letzten Jahren in einem Krankenhaus in der Sozialberatung gearbeitet. Seit 2001 ist sie zudem auch schriftstellerisch tätig, lebt und schreibt in Annenheim am Ossiacher See.

“Beziehungsleise” von Barbara Eggert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18341-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

