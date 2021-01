Bewusstsein ist Freiheit – Das Abenteuer von Psychologie und Spiritualität

Itai Ivtzan macht den Lesern mit “Bewusstsein ist Freiheit” den Zugang zur Meditation einfacher.

Die Meditation und ihre gesundheitlichen Vorteile sind mittlerweile in der allgemeinen Bewusstsein angekommen. Viele Menschen haben ein Interesse an diesem Thema, glauben aber, dass sie sich nicht genug konzentrieren können oder kein “Talent” zum Meditieren haben. “Bewusstsein ist Freiheit” von Itai Ivtzan zeigt, dass es mit Talent oder Konzentration wenig zu tun hat und jeder Leser die Vorteile der Meditation in sein Leben einladen kann. Es ist ein Übungsbuch in acht einfach verständlichen Kapiteln.

Itai Ivtzan beschreibt und beleuchtet darin detailreich das Thema Meditieren. Er erklärt durch wissenschaftliche Studien untermauert die Wirkung der Meditation durch das Zusammenwirken von Psychologie und Spiritualität. Er beschreibt zudem unterschiedlichste Arten der Meditation und erklärt, weshalb man bei der kontinuierlichen Anwendung des Meditierenden seine Aufmerksamkeit stetig verbessern und wie Bewusstsein zu Freiheit werden kann.

Unterschiedliche Fragebögen laden die Leser auch zur Selbstreflexion ein. Das Buch eignet sich sowohl für Menschen, die bisher keine oder kaum Erfahrungen mit Meditation gemacht haben, als auch für Menschen mit Meditations-Erfahrung. Der Autor stellt neben den Übungen viele interessante und aufschlussreiche Informationen zur Verfügung, die das bereits vorhandene Wissen der Leser ergänzen werden.

"Bewusstsein ist Freiheit" von Itai Ivtzan ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11793-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

