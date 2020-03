Beutel- und Folienverpackung auf einem neuen Level

Bagmatic® bietet optimale Komplettlösung an Verpackungsmaschinen für Beutel- und Folienverpackungen

Sie sind vielseitig, unkompliziert und belastbar – um nur einige Aspekte zu nennen, warum Beutel- und Folienverpackungen aus modernen Warentransportkonzepten nicht wegzudenken sind. Die ausgereifte Technologie von BagMatic® sorgt dafür, dass die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Beutel-und Folienverpackungen auch voll ausgeschöpft werden können.

BagMatic® Beutelverpackungs- und Schlauchbeutelverpackungsmaschinen lassen sich mühelos in bestehende Systeme integrieren und so die Verpackungsprozesse automatisieren und verschlanken. Gleichzeitig gewährleisten sie eine Produktqualität auf einem einheitlichen, exzellenten Niveau, bei ausgesprochen schnellen und sehr bedienerfreundlichen Produktionsabläufen. Das geschieht konsequent nach dem Bedarf und den Möglichkeiten der Anwender, unabhängig von Verpackungsgrößen der Beutel, die sich einfach ändern lassen. So bläst ein “Plug & Pack” -System die Beutel auf, was den eigentlichen Befüllvorgang vereinfacht. Dieser kann manuell oder auch automatisch gesteuert werden. Das innovative “Vision System” zur Qualitätskontrolle stellt zudem sicher, dass sich stets die genau gewünschte Zahl an Produkten im einzelnen Beutel befindet.

Die Anwendungsgebiete der BagMatic® Beutelverpackungsmaschinen reichen von Massenprodukten für Einzelhandel und die Lebensmittelbranche bis hin zu hochkomplexen Verpackungen in der Medizin oder in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Natürlich liefert BagMatic® auch die passenden Folien und Beutel im komfortablen Just-In-Time (JIT) Verfahren für eine besonders ökonomische Materialwirtschaft.

BagMatic® ist ein seit Jahren bewährter Partner von Handel und Industrie, wenn es um die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Beutelverpackung geht. Maximaler Anwendernutzen, herausragender Service und größtmöglicher Praxisbezug sind die entscheidenden Parameter, die beim Implementieren von Verpackungslösungen im Mittelpunkt stehen.

Was die Technologie von BagMatic® zu leisten vermag, zeigt die T-375 als derzeit wohl schnellste Tischmaschine für vorgeöffnete Kettenbeutel auf Rollen. Verglichen mit dem rein manuellen Verpacken in Beutel oder Tüten, ist sie fünf bis zehn Mal schneller. Geeignet ist die T-375 für normale PE-Plastikbeutel, beschichtete Beutel (VCI, antistatisch) sowie biologisch abbaubare Beutel.

Die Aufdrucke durch den eingebauten, hochmodernen ZEBRA-Drucker von Advanced Poly Packaging™ machen nicht nur konventionelle Klebe-Etikette überflüssig, der innovative Drucker kann nach Wunsch zu noch besseren Steuerung auch unkompliziert in bestehende Netzwerke eingebunden werden. Sein Next-Bag-Out-Prinzip druckt ein geändertes Layout schon auf den nächsten Beutel. Auf Wunsch kann die Standardauflösung zu besseren Lesbarkeit auch verfeinert werden.

Schon in der Basisversion können durch den Beutelaufteiler auch Beutel mit 2 – 4 getrennten Kammern befüllt werden. Der externe, vierfarbige Bedienungs-Touch-Screen ermöglicht eine unabhängige Platzierung und sorgt so für mehr Flexibilität in der Produktion; ein großer Fortschritt gegenüber weit verbreiteten, integrierten Lösungen. Der erhöhte Bedienkomfort zeigt sich auch in der angenehmen und gut lesbaren Größe von 215 mm x 156 mm.

Ausgereiftes und perfekt angepasstes Zubehör macht die Tischmaschine T-375 von BagMatic® zur kompakten All-in-One-Komplettlösung für Beutelverpackung. So gewährleisten ein Lichtgitter und ein Roboteranschluss eine hohe Taktzahl beim Befüllen der Beutel, ein Zähltrichter sorgt für die automatische Verschweißung bei Erreichen der Zielanzahl. Ein Beutelentlüfter erhöht die Verpackungssicherheit und reduziert den Platzbedarf der Beutel. Dank dem Sortiertisch zur Kitverpackung direkt auf der Maschine und eine zuverlässige Ablageunterstützung für schwerere Einfüllteile ist die Tischmaschine T-375 eine ausgereiften Workstation für Beutelverpackungen, auch für anspruchsvolle Aufgaben bei langen Laufzeiten.

Die automatische Verpackungs-Tischmaschine T-375 mit ZEBRA-Thermodrucker und der “next bag out”-Methode T-375 kann auf Wunsch unverbindlich direkt beim Kunden vorgeführt werden, sowohl Mietkauf wie auch Leasing sind möglich.

Die Bagmatic® GmbH Verpackungssysteme & Verpackungstechnik für Beutelverpackungen & Folien

Wir helfen Ihnen, ihren Bedarf an Beutelverpackungen zu decken, indem wir eine komplette Methode an Verpackungslösungen anbieten. Im Dialog mit Ihnen erhalten wir Einblicke in ihren gegenwärtigen und zukünftigen Verpackungsbedarf und bieten Ihnen darauf an, Ihren Bedarf mit vollständigen Lösungen zu decken.

Mit unserer Kombination von Maschinen, Materialien & Dienstleistungen erreichen Sie optimale Verpackungswerte.

BAGMATIC® GmbH

Bent Norman Walter

Carl-Borgward-Straße 20

56566 Neuwied

02631/4449000

info@bagmatic.de

https://www.bagmatic.com

