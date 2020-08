Betriebliche Praxis: Wie KMUs von Digitalisierung profitieren

Location: IPU Schulungszentrum

Street: Siemensstr. 18

City: 63755 – Alzenau (Germany)

Start: 23.09.2020 02:00 Uhr

End: 23.09.2020 16:00 Uhr

Entry: 599.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Sie sind der Ansicht, dass Ihr Geschäftsmodell als Heizungsbauer, Händler oder metallverarbeitender Betrieb auch morgen noch so funktioniert wie gestern? Wenn Sie sich da mal nicht irren! Sie persönlich mögen nicht jeden digitalen Trend mitmachen – Ihren Kunden ist das aber gleichgültig, denn sie wünschen, zeitgemäß bedient zu werden. Innovative Start-ups haben Unternehmen, die jahrzehntelang erfolgreich waren, von heute auf morgen herausgefordert oder sogar verdrängt.

Feststeht: Die Notwendigkeit zur Digitalisierung Ihrer Prozesse und Ihres Geschäftsmodells wird Sie früher oder später treffen. Besser, Sie stellen sich jetzt schon darauf ein. Und: Empfinden Sie das nicht als Zumutung. Tatsächlich können Sie als kleiner Mittelständler, Händler oder Handwerker auch mit wenig Aufwand von einer Digitalisierungsstrategie so richtig profitieren. Wie? – das erfahren Sie in diesem Seminar. Anhand konkreter Beispiele gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) verstehen Sie die einfachen Prinzipien hinter der Digitalisierung und lernen, diese auf Ihr Unternehmen anzuwenden.

Erarbeiten Sie gemeinsam mit mir und den anderen Teilnehmern ganz konkrete Maßnahmen, die Sie bereits am nächsten Tag in die Praxis umsetzen können. Alles mit dem Ziel, Ihre Prozesse zu optimieren, Ihre Produkte und Dienstleistungen digital anzureichern oder gleich mit einem neuen Geschäftsmodell vom digitalen Wandel zu profitieren.

Inhalte

– Mit einfachen Prinzipien die Digitalisierung verstehen

– Unternehmensbeispiele Digitalisierung/Digitales Geschäftsmodell

– Innovationen & Trendanalyse für Ihr Unternehmen

– Bestandsaufnahme: Wo steht Ihr Unternehmen? Welche ausbaufähige digitale Infrastruktur ist schon vorhanden? Wo ist neu anzusetzen (Prozessdigitalisierung)?

– Handlungsbedarf eingrenzen: Welche Ziele möchten Sie durch die Digitalisierung Ihres Unternehmens erreichen und was müssen Sie dafür tun?

– Ermittlung des technischen und personellen Bedarfs (Innovationsmanagement): technische Ausstattung, Einbindung der Mitarbeiter in den Innovationsprozess (Innovationskultur), Bedarf an neuen Fachkräften

– Kosten/Fördermittel und -programme

– Praktische Umsetzung: Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, auf Auftraggeber, Abnehmer, Führungskräfte und andere Mitarbeiter

Ihr Nutzen

– Einblicke in die aktuellsten relevanten Trends für Ihr Unternehmen

– Tiefes Verständnis für die grundlegenden Prinzipien der Digitalisierung

– Konkrete Maßnahmen zur Optimierung von Prozessen, Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen und zur Entwicklung von Mitarbeitern

– Motivierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden

– Höhere Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung der Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens

– Bessere Margen, höhere Umsatz, mehr Gewinn

Trendbasierte Innovationsberatung

Firmenkontakt

CONABO GmbH

Alexander Bode

Steingasse 6

64404 Bickenbach

016090853482

kontakt@conabo.de

http://www.conabo.de

Pressekontakt

CONABO GmbH

Alexander Bode

Steingasse 6

64404 Bickenbach

016090853482

a.bode@conabo.de

http://www.conabo.de