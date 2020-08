Betreuung von älteren Mitbürgern in Waldems

Die SeniorenLebenshilfe als neues Konzept

Waldems, 04.08.2020. SeniorenLebenshilfe ist seit Neuestem auch in Waldems als Dienstleistung für Senioren verfügbar. Die SeniorenLebenshilfe verfolgt das Ziel, ältere Menschen praktisch und psychosozial zu unterstützen und damit ihre Lebensqualität zu heben. Abgedeckt werden Aufgaben im vorpflegerischen Bereich, in dem sich oft noch eine Lücke in der verfügbaren Betreuung auftut. In Waldems und Umgebung steht dafür jetzt Birgit Jung als neue Lebenshelferin zur Verfügung. Weitere Informationen und Details sind unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Waldems zu finden.

Ein neuer Zugang zur Unterstützung für gesteigerte Lebensqualität im Alter

Auch bevor tatsächliche Pflegeleistungen erforderlich sind, gibt es oft einen Betreuungsbedarf älterer Menschen. Wie die Geschäftsführerin Carola Braun erklärt, ist das Ziel ein möglichst langes Wohnen der Senioren im eigenen Zuhause. Die Lebenshelfer nehmen sich Zeit auch für Gespräche und gemeinsame Aktivitäten. Seit 2012 wird von der Zentrale in Berlin ein bundesweites Netz von Lebenshelfern aufgebaut, wobei die Zentrale für die Koordination, die Schulung und Fortbildung zuständig ist. Rechtlich sind die Lebenshelfer selbständig und freiberuflich tätig.

Seniorenunterstützung mit Menschlichkeit und individueller Betreuung

Die Aufgaben der Lebenshelfer decken alle Tätigkeiten ab, die für Senioren allein zu beschwerlich geworden sind und erstrecken sich aber auch auf psychosoziale Bedürfnisse. Die Grundlage der Tätigkeiten des Lebenshelfers sind individuelle Absprachen, nach denen bei Bedarf auch pflegerische Dienstleistungen koordiniert werden.

Beispiele für praktische Tätigkeiten der Lebenshelfer sind alle Arten von Haushaltshilfe, Einkaufen und die Begleitung zu Terminen aller Art. Dafür steht den Lebenshelfern ein eigener PKW zur Verfügung. Darüber hinaus ist der Lebenshelfer ein Gesprächspartner für seine Senioren, begleitet sie auf Besuche und motiviert sie zu Aktivitäten wie Spaziergängen. Diese Art der Betreuung auf Honorar-Basis wird bisher nur von der Organisation SeniorenLebenshilfe angeboten.

n Waldems und Umgebung steht nun Birgit Jung als Senioren-Lebenshelferin zur Verfügung

Birgit Jung erwarb nach dem Abitur die Qualifikation der Wirtschaftskauffrau und ist Mutter von drei Kindern. Bevor sie den Ausbildungskurs zur Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe absolvierte, besaß sie ein eigenes Restaurant. Sie verfügt also über umfangreiche Erfahrungen in der Organisation des Haushaltes und der Betreuung von Menschen. Ihr Anspruch ist, Menschen mit Rat und Tat, aber auch mit Zeit und Herz zur Seite zu stehen und ihnen damit den Alltag zu erleichtern.

Über die neue Lebenshelferin Birgit Jung von der SeniorenLebenshilfe

Sie arbeitet seit Kurzem als selbständige Lebenshelferin im Raum Waldems und Umgebung. Sie repräsentiert damit in Waldems die SeniorenLebenshilfe mit dem Hauptsitz in Berlin, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist. Das Ziel dieses familiengeführten Unternehmens ist der bundesweite Aufbau dieser Betreuungsdienstleistung. Dafür sucht die Firma weiter qualifizierte Lebenshelfer und -helferinnen, für die sie auch eigene Schulungen und Fortbildungen anbietet.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.