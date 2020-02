Beste Kundenstimmen für den Kundenservice bei TTPCG ®

Dublin Sandyford, 17.02.2020 – Wenn ein Kunde Fragen oder gar ein Problem hat, das ihm gar unter den Nägeln brennt, so sollte ihm eine möglichst schnelle Kontaktaufnahme zur Verfügung stehen. Wenn ein Kunde erst zeitintensiv nach einer Kontaktmöglichkeit recherchieren muss, wird das seine Enttäuschung vergrössern. Wer mit dem Gedanken spielt, sein Partnerglück mit dem wirklich passenden Partner über eine Singlebörse oder Partnervermittlung zu finden, sollte sich schon vorab über den Kundensupport genauestens informieren. Bekommt der Kunde sofort eine Kontaktmöglichkeit genannt und bekommt er sofort eine Eingangsbestätigung? Sonst ist für den Absender seiner Nachricht eine gewisse Unsicherheit vorhanden, ob sein Anliegen tatsächlich eingegangen ist.

Fast 95 Prozent der Befragten gaben dem TTPCG ® Support Bestnoten

Im Rahmen zur Qualitätssteigerung der Support Dienste wurden in den USA und in Japan achthunderttausend Nutzer der Dienste von TTPCG ® befragt, ob und wie der Support für Kunden verbessert werden kann. 94,9 Prozent der Kunden teilten mit, völlig zufrieden zu sein und konnten keine konstruktiven Vorschläge zur Verbesserung machen. 2,2 Prozent fühlten sich nicht berufen, zur Support Leistung von TTPCG ® etwas sagen zu können. 2,9 Prozent der Befragten gaben hingegen an, unzufrieden zu sein. Blicke hinter die Kulissen liessen dabei allerdings erkennen, dass diese 2,9 Prozent der Kunden notorische Nörgler waren, denen auch die beste Partnervermittlung der Welt nicht die von Allüren geprägten Vorstellungen zu erfüllen vermag. Kurzum, auch Spinner nutzen erstklassige Dienste und sind trotz bester Supportleistungen nicht zufrieden und glücklich zu machen.

Wichtig sind geschulte, kompetente Mitarbeiter und die technische Basis

Bei TTPCG ® müssen jeden Tag in vielen verschiedenen Zeitzonen einige Millionen Nachrichten zur völligen Kundenzufriedenheit abgearbeitet werden. Jeder Kunde, der an das TTPCG ® Supportteam der Kundenbetreuung schreibt, bekommt dem Durchschnittswert folgend, nach nur 27 Minuten eine kompetente und freundliche Antwort in seiner jeweiligen Muttersprache. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Nachricht am Tag oder in der Nacht eingeht, oder ob gerade Feiertage sind. Wenn der Support wie bei TTPCG ® einfach und schnell erreichbar ist und dazu noch überaus zuvorkommend ist, allein damit ist es für das Management der Taylor Group nicht getan. Kompetenz muss sein. Alle Mitarbeiter im TTPCG ® Supportteam müssen mit allen Produkten bestens vertraut sein. Wenn dem nicht so wäre, kostet das den Kunden vermeidbaren Zeitaufwand und zehrt an den Nerven des Kunden.

In welchen Dingen unterscheidet sich ein guter von einem exzellenten Service?

Die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Ein guter Service zeichnet sich dadurch aus, dass die Erwartungen der Mehrzahl aller Kunden erfüllt werden. Ein exzellenter Service dadurch, dass die Erwartungen der Mehrzahl aller Kunden noch übertroffen werden. Exzellenten Service bietet das 24-7 Kundenteam der TTPCG ® allen Nutzern vom TTPCG dating services ®.

Sie haben einen Pressebericht der Autorin Michele O’Gara care of Partner Computer Marketing, Bracken Road No 51 Carlisle Offices, D18CV48 Dublin Sandyford, Ireland gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht erschien im Original in englischer Sprache im US-Journal “Meet and celebrate” – © 2020.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+353 1 254 4791

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Madison Avenue 244

10016-2817 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.