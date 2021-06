Beste Kundenberatung in der Branche

Bei welchem Lohnsteuerhilfeverein werden die Mitglieder am besten beraten? Dieser Frage ging das Kölner Marktforschungsinstitut ServiceValue GmbH im Auftrag des Handelsblatts in einer repräsentativen Onlineumfrage nach. Fast 13.000 Kunden gaben ihre Bewertungen für 763 Unternehmen aus verschiedenen Branchen ab. Darunter wurden 20 Lohnsteuerhilfevereine beurteilt. Abstimmen durften nur Mitglieder, die in den letzten zwölf Monaten eine Steuerberatung in Anspruch genommen hatten.

Die Lohi ist der Champion unter den Lohnsteuerhilfevereinen

In der Branche Lohnsteuerhilfevereine schnitt die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.) 2021 erneut am besten ab und darf als einziger Verein das Qualitätssigel des Handelsblatts für ein Jahr tragen! Sie belegte im Ranking um die „Beste Kundenberatung 2021“ zum dritten Mal in Folge den ersten Platz und bleibt weiterhin der Testsieger.

Während der Pandemie hat sich die Lohi bewiesen, indem sie ihre Beratung an die neue Situation angepasst hat. Es wurden neue Wege zum Kunden geschaffen, so dass die Beratung und der Service in allen Zeiten auf dem gewohnt hohen Niveau gehalten werden konnten.

Steuerklärung bequem von zu Hause aus machen lassen

Als in Zeiten hoher Inzidenzen Präsenztermine reduziert wurden, um zeitweise nicht unbedingt notwendige Kontakte zu vermeiden, gab die Lohi die persönliche Beratung nicht auf. Die individuelle Beratung von Mensch zu Mensch wurde über Telefon oder Online-Videoberatung durchgeführt.

„Unsere Mitglieder haben die alternativen Formen der kontaktlosen Beratung sehr gut angenommen. Sie schätzen es, mit jemanden zu sprechen, der ihre Lebensumstände genau kennt und ihnen Gehör schenkt“, erklärt Jörg Gabes, Vorstand der Lohi. So konnten sich die Mitglieder erstmals bequem von zu Hause aus die Steuererklärung von einem Steuerspezialisten erstellen lassen.

„Wegen der deutlichen und lang ersehnten Abmilderung des Pandemiegeschehens sind nun in den meisten Beratungsstellen wieder persönliche Termine vor Ort möglich. Aber die nun erprobten Vorteile der Telefon- und Videoberatung sollen in der Lohi auch weiterhin erhalten bleiben und zur Wahl stehen“, so Gabes. In Verbindung mit der Lohi-App und dem Mitgliederportal zur digitalen Belegübermittlung steht es den Mitgliedern damit frei, die Leistungen des Branchensiegers persönlich vor Ort oder bequem von zu Hause aus abzurufen.

Quelle: Handelsblatt Ausgabe 08.06.2021

Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) mit Hauptsitz in München wurde 1966 als Lohnsteuerhilfeverein gegründet und ist in über 300 Beratungsstellen bundesweit aktiv. Mit nahezu 700.000 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die Lohi zeigt Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären – im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG – alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Bildquelle: Bojan/stock.adobe.com