Beste Holzhaus-Hersteller auf dem Portal Holzbauwelt.de

Google-Suche für Bauinteressenten leicht gemacht

Das Suchen und Finden von Informationen zum Bauen im Word Wide Web ist interessant, hilfreich und aufwendig. Holzbauwelt.de als kompetentes Portal erleichtert das Auffinden von relevanten Bau-Informationen. Hausbau-Interessenten finden mit wenigen Klicks gleich Häuser, Energiestandards und eine gute Auswahl bester Holzhaus-Hersteller in Deutschland.

Wer sich für Holzfertighäuser und Holzhaus-Hersteller interessiert, ist hier richtig. Übersichtlich werden verschiedene Holzbauweisen erläutert und auf die Förderstandards der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hingewiesen. Holzfertighäuser benötigen wenig Energie im Verbrauch (z.B. KfW 40 / KfW 55) und sparen dauerhaft Energiekosten. Wer Holz als Baustoff Holz bevorzugt, baut klimaneutral, da Holz nachwachsend ist und als Kohlenstoffspeicher fungiert.

In 2019 lag der bundesweite Anteil für Holzfertighäuser bei über 20 %. Das heißt, jedes fünfte neu gebaute Haus in Deutschland ist ein Haus, das vom Holzhaus-Hersteller geplant wurde. Die Holzfertighäuser werden in der Werkshalle der Holzhaus-Hersteller soweit mit Wänden, Decken, Fenstern und der Dämmung vorgefertigt, dass sie auf der Baustelle in kurzer Zeit aufgebaut werden. Holzfertighäuser seien eine gute Alternative zum Mauerwerksbau, weiß Sigurd Maier, der Betreiber des Ratgeber-Portales Holzbauwelt, das täglich viele Anfragen für Holzfertighäuser erhält.

Der Vorteil der Holzhaus-Hersteller: Kein Zusägen von Holzteilen auf der Baustelle oder offenes Mauern bei widrigen Wetterverhältnissen. Die Holzhaus-Hersteller gewährleisten mit der Vorfertigung im Werk und der Trockenbauweise eine hohe Qualitätssicherung. Nach der Hausmontage ist der Innenausbau im Gegensatz zum Mauerwerksbau sofort durchführbar. Das spare Zeit, Geld und Nerven versichern künftige Hausbesitzer, die es lieben, im eigenen Gebäude Hand anzulegen, um verschiedene Arbeiten auszuführen.

Viele Holzhaus-Hersteller bieten Holzfertighäuser als Ausbauhäuser an, bei denen die Baufamilien bestimmte Arbeiten in Absprache eigenverantwortlich durchführen. Alle angebotenen Haustypen in Holzfertigbauweise werden individuell nach Wünschen der Baufamilie geplant und gebaut. So erhält jeder sein persönliches Traumhaus. Wer sich den Innenausbau nicht zutraut, ist mit einem schlüsselfertigen Holzfertighaus besser bedient. Hier ist alles installiert und fertig vorbereitet, dass der Einzug und das Bewohnen des neuen Holzfertighauses mit Freude bevorsteht.

Holzbauwelt.de ist das Ratgeber Portal für Holzhäuser und den Holzbau mit einer Übersicht über die KfW-Förderung für Holzhäuser. Bauinteressenten finden Informationen zu den verschiedenen Holzbauweisen und dem CO2-neutralen Baustoff Holz. Bilder, Details zu ausgewählten Haustypen erleichtern das Suchen des passenden Hauses. Mehrgeschossige Wohngebäude, Objekt-/Büro- und Gewerbebauten sowie Empfehlungen für ausgewählte mittelständische Holzbau-Unternehmen runden das Angebot ab.

Kontakt

Holzbauwelt.de

Sigurd Maier

Goldbergstrasse 47A

70327 Stuttgart

07118829860

holzhaeuser@holzbauwelt.de

http://www.holzbauwelt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.