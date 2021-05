Stirbt ein geliebter Mensch, ist dies ein schmerzlicher Verlust für alle Angehörigen. Ein vertrauensvolles Bestattungsinstitut kann Ihnen in dieser Zeit der Trauer viel Arbeit abnehmen.

Der Abschied eines Verstorbenen ist nie leicht. Das Bestattungsinstitut Wernecke in Arnstein begleitet seine Kunden durch diese harte Zeit. Das erfahrene Team übernimmt bei Bedarf die Organisation der Bestattung. Die Planung verläuft sehr ausführlich und durch den engen Kontakt zum Kunden kann die Trauerfeier genau nach dessen Vorstellungen gestaltet werden. Inhaber Willy Wernecke kümmert sich um die Abholung und Versorgung der Verstorbenen. Mitarbeiterin Doris Wernecke bereitet auf Wunsch eine persönliche Trauerrede vor, um dem Verstorbenen ein letztes Mal Ehre erweisen zu können. Zudem bietet das Bestattungsinstitut Wernecke in Sandersleben einen ruhigen Beratungsraum. In dem gekühlten Raum kann der Verstorbene aufgebahrt werden, um sich in Ruhe zu verabschieden.

Verschiedene Bestattungsarten und das Gedenkportal

Das Bestattungsinstitut in Arnstein bietet verschiedene Bestattungsarten an. Neben der herkömmlichen Erdbestattung besteht die Möglichkeit der Feuerbestattung. Hier wird der Verstorbene eingeäschert und in einer speziellen Urne aufbewahrt. Eine besondere Variante ist die Seebestattung, bei der die Asche des Verstorbenen in einer wasserlöslichen Urne ins Wasser gelassen wird. Dies kann in der Nord- oder Ostsee gemacht werden. Die Beiwohnung der Zeremonie ist selbstverständlich.

Das Bestattungsinstitut Wernecke in Arnstein bietet Kunden die Möglichkeit, den Verstorbenen auf der Webseite im Gedenkportal zu verewigen. Dies geschieht in Form einer Anzeige. Besucher können in Kommentaren Trost spenden und eine Kerze anzünden. Außerdem können Fotos geteilt und Termine für die Trauerfeier gefunden werden.

