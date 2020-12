Besserer Klang – EMPHASER Lautsprecher EM-VWF1 und EM-FTF1 im Test

EMPHASERS Plug & Play Komposysteme für Fiat Ducato und VW T5 werden von der Zeitschrift Car & HiFi (01/21) als “Best Product” und “Pegeltipp” ausgezeichnet.

Fahrzeugspezifische Lautsprecher werden immer beliebte. Sie ermöglichen nicht nur einen perfekt auf die Fahrzeugakustik abgestimmten Klang, sondern auch eine schnelle, unkomplizierte Installation. Die Zeitschrift Car & HiFi (01/2021) hat in einem Doppeltest zwei fahrzeugspezifische Nachrüstlösungen von Car Audio Spezialist EMPHASER unter die Lupe genommen: das 16,5 cm 2-Wege Komposystem EM-FTF1 (VK 199,- Euro) für den Fiat Ducato sowie den 20 cm EM-VWF1 (VK 299,- Euro), speziell entwickelt für den VW T5.

EINFACHE MONTAGE

In die Jahre gekommene, ab Werk verbaute Lautsprechersysteme auszutauschen ist, gerade in Fahrzeugen wie dem Fiat Ducato oder VW T5, mit großem Installationsaufwand verbunden. Mit dem EM-FTF1 und dem EM-VWF1 hat EMPHASER jedoch zwei Systeme entwickelt, die sich mit wenigen Handgriffen optimal einbauen lassen. So verfügt der Tieftöner des 16-cm-Zweiwegesystems EM-FTF1 nicht nur über einen “genau passenden Korb mit drei Befestigungen und Originalstecker”, auch der 25 mm Tweeter kann, so die erfahrenen Tester, “genau in die Halterungen des Originalhochtöners geclipst werden.” Dazu kommt, dass die Frequenzweichen direkt am Tieftöner bzw. als Kabelweiche am Hochtöner angebracht sind, so dass eine einfache Plug & Play Installation mit der originalen Steckverbindung möglich ist.

Auch beim T5er, in der gängige VW-Lautsprecher nicht passen, ist laut Car & HiFi der Einbau des EM-VWF1 im Handumdrehen möglich: Der 20 cm Korb des Tieftöners passt exakt in die Einbauöffnung in der vorderen Tür, der “T5-Hochtöner ist auf eine passende Platte montiert”, wird unsichtbar hinter dem Originalgitter montiert und über die Frequenzweiche mit passgenauen Steckern angeschlossen. Optimal gelöst ist laut Meinung der Tester auch die Konstruktion der Frequenzweiche: “Sie ist in einem kleinen Gehäuse untergebracht, das mit den VW-Steckern per Plug & Play verbaubar ist.”

TOLLE KLANGPERFORMANCE

Überzeugend sind jedoch nicht nur die Montageeigenschaften der beiden Lautsprecher, auch mit ihrem Klang können sie die Fachjournalisten überzeugen: “Vor dem Mikrofon können wir den Emphasern gute Ergebnisse attestieren. Das 16er System EM-FTF1 läuft prima, die Frequenzweiche arbeitet perfekt. (…) Klanglich spielt das Ducato System frisch und lebendig, lässt im Bass nichts anbrennen und spielt extrem knackige Bassdrums. Stimmen und Instrumente sind gut durchhörbar.”

Auch die Performance des VW T5er Systems kann die renommierten Tester begeistern: “Der Tieftöner glänzt mit breitbandiger Wiedergabe und glattem Amplitudengang. Überhaupt ist der 20er eine Wucht, denn er spielt verzerrungsarm bis in höchste Pegel. (…) Hochtonbereich und Räumlichkeit gefallen mit seidigem Glanz und einer detailreichen Abbildung.”

FAZIT

“Schnelle Nachrüstung mit perfekter Passform und Plug & Play Anschluss, dazu ein ordentlicher Klanggewinn. Besitzer von Ducato & Co. sowie T5-Fahrer aufgepasst, hier liegt Klangpotential!” urteilt Car & HiFi abschließend über die beiden EMPHASER Lautsprecher. Und belohnt den EM-FT1 mit dem Prädikat “Best Product”, der EM-VWF1 wird von den Fachjournalisten als “Pegeltipp” ausgezeichnet.

EMPHASER ist seit 25 Jahren im Car-Audio Bereich tätig. Bekannt geworden ist die Marke seit Mitte der 1990er Jahre mit ihren enorm leistungsfähigen Subwoofern aus den Serien XTREME, später folgten die Serien SPL, Linear-X, Neo-SPL und der State-of-the-Art Woofer E15NEO-COMP. Das aktuelle Sortiment umfasst Verstärker, Subwoofer sowie fahrzeugspezifische und traditionelle Lautsprecher.

EMPHASER-Produkte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

