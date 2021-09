„Besser als Ingrid“, Personalvermittlung für die Region Dresden

Sich langfristig am Markt zu etablieren setzt geschäftliche Erfolge voraus. Und erfolgreich im Segment der Personalvermittlung bzw. Personaldienstleistung tätig zu sein.

Jeder Mensch verfügt über individuelle Stärken, die ihn für Unternehmen interessant machen. Sie sichern ihm fachliche Wertschätzung, langfristige Beschäftigung, angemessene Entlohnung und attraktive Karrierechancen. Genau diese Aspekte sind es, die im Fokus unserer Dienstleistungen stehen.

Die HR Success Management eG hat sich mittlerweile deutschlandweit, vorrangig aber im Großraum Dresden, einen hervorragenden Ruf für Personalvermittlungen erworben. Arbeitnehmer wie auch Unternehmen, die qualifizierte Mitarbeiter suchen, vertrauen auf unsere Kompetenz und Seriosität.

Als Personalvermittler unterstützen wir einerseits die Karriere qualifizierter Fachkräfte ebenso wie den Neubeginn für Quereinsteiger oder Hilfskräfte. Dazu benutzen wir unsere Jobbörse, die bereits zum Abschluss zahlreicher Arbeitsvermittlungen geführt hat.

HR Success fühlt sich dabei gleichermaßen dem Arbeitgeber wie auch dem Jobsuchenden verpflichtet, denn letztendlich zählt nur ein einvernehmlicher Arbeitsvertrag. Im Grunde geht es darum, die Interessen von potenziellen Arbeitnehmern und Arbeitgebern möglichst präzise abzugleichen. Nur wenn dies gelingt, steigen die Chancen für eine beiderseitig erfolgreiche Zusammenarbeit.

Deshalb beginnt die Tätigkeit von HR Success mit einer gründlichen Analyse aller relevanten Persönlichkeitsmerkmale. Dazu gehören neben den eigentlichen fachlichen Kompetenzen ebenso die individuellen Erwartungshaltungen jedes Bewerbers. In gemeinsamen Gesprächen loten wir zum einen die beruflichen Erwartungen und Zielstellungen aus. Zum anderen gilt es zu ermitteln, welche sozialen, familiären bzw. sonstigen Rahmenbedingungen das künftige Beschäftigungsverhältnis erfüllen sollte.

Im Ergebnis können sich dabei möglicherweise neue, bis dahin nie in Betracht gezogene berufliche Orientierungen herauskristallisieren. Erkenntnisse, die gewichtet und in einem Chart zusammengefasst werden. Mittels dieses Charts erfolgt der Abgleich mit den bereits in unserem Portfolio registrierten Stellenangeboten oder es folgen Recherchen nach weiteren geeigneten Unternehmen. Diese werden dann in einem Ranking bewertet.

Dabei kann es durchaus erforderlich sein, dass für eine erfolgreiche Bewerbung noch spezielle Qualifikationen erworben werden sollten. Auch hier bietet HR-Success Hilfe bei der Auswahl geeigneter Bildungsangebote und der Beantragung möglicher Fördermittel an.

Gemeinsam mit dem Bewerber erarbeiten wir überzeugende und auf die konkreten Unternehmen zugeschnittene Bewerbungsunterlagen. Nach Absprache stellen wir auch die Kontakte zu den Arbeitgebern her, vereinbaren und begleiten Vorstellungsgespräche auch bis hin zur Formulierung der Arbeitsverträge.

Selbst während der Einarbeitungsphase stehen wir den Bewerbern auf Wunsch weiterhin gern hilfreich bzw. vermittelnd zur Seite, denn am Ende geht es immer darum, unterschiedliche Erwartungshaltungen zu vereinen und ggf. Kompromisse zu finden.

Darin sehen wir von HR Success die Maxime unseres Handelns und gleichzeitig auch die Basis unseres Erfolges. Besuchen Sie uns auch unter: www.hr-success.de

HR Success Management eG

HR-Success Management hat sich durch markt- und kundenorientierte Arbeitsweise als geschätzter Personalvermittler in Deutschland und Österreich etabliert.

Unsere Personaldienstleistung beinhaltet:

– die Arbeitnehmerüberlassung,

– die Vermittlung von Fachkräften,

– die Vermittlung von Hilfskräften,

– die Vermittlung von Quereinsteigern.

