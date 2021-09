Berufsbegleitend zum ECQA Certified Software, System and Service Improvement Manager

Das ECQA Software, System and Service Improvement Manager (SPI-Manager) Zertifikat jetzt berufsbegleitend machen

Sie sind verantwortlich für Effizienz, Zuverlässigkeit und Compliance von Prozessen? Aber Sie haben keine Zeit, eine komplette Woche für ein Class Room Training zu investieren, egal, ob Präsenz oder Online? Dann erwerben Sie das Zertifikat zum ECQA Certified Software System Service Process Improvement (SPI) Manager doch einfach berufsbegleitend.

Was beinhaltet das Zertifikat zum SPI-Manager?

PI – Process Improvement – Vorhaben sind eine Herausforderung.

Der Budgetrahmen bemisst sich an den erwarteten Vorteilen für Ihr Unternehmen, ist als naturgemäß endlich. Zudem birgt jeder Wechsel im Top Management die Gefahr, dass Ihr PI Projekt an Unterstützung verliert, z.B. weil andere Themen höher priorisiert werden.

Weder Betroffene noch Beteiligte sind im ersten Moment begeistert. PI ist Veränderungsarbeit an der Organisation und dann den Menschen in der Organisation, also Ihren Kolleginnen und Kollegen.

Aus diesem Grund haben sich 2009 führende Experten für Procss Improvement in einem Workshop in Alcala (Madrid) zusammengefunden und das SPI Manifesto entwickelt, das 2010 veröffentlicht wurde.

Auf dieser Basis wurde das SPI-Manager Zertifikat und die zugehörige Skill Card entwickelt. Demnach braucht ein PI Manager folgende Kenntnisse:

Fähigkeitsbereich 1: SPI im Kontext der Organisation:

Fähigkeiten zur Teamarbeit in SPI Projekten

Multikulturelle SPI-Teams

Einfluss der Organisationskultur auf SPI

Moderne Gruppenmotivationstechniken für SPI

Fähigkeitsbereich 3: Management der Prozessverbesserung

Unterstützung von Top-Managern bei Planung und Umsetzung von organisatorischen Veränderungen

Analyse von SPI-Treibern

Ausrichtung der SPI-Ziele an den Unternehmenszielen

Kennzahlen für die Prozessmessung, sowie zugrunde liegende Datenerfassung und -analyse

SPI-Leadership

Fähigkeitsbereich 2: Verbesserungsmodelle

Prozess- und Lebenszyklusmodelle

Modelle zur Prozessverbesserung

Modelle für Prozessdesign und Prozessbeschreibung

Fähigkeitsbereich 4: Implementierung

Planung der Verbesserung

Pilotieren und Ausrollen von Prozessverbesserungen

Berichterstattung über SPI – so bleibt SPI im Fokus des Managements

Austausch von Erfahrungen mit Good Practice

Berufsbegleitend zum Zertifikat – wie geht das?

Sehr einfach, wenn Sie bereits in einem SPI Projekt mitarbeiten. Schreiben Sie einfach auf, was sie in diesem Projekt tun und welche Erfahrung Sie dabei machen.

Zum SPI Manager Zertifikat in wenigen einfachen Schritten:

Sie melden sich bei der EXPLEO Akademie an.

Unsere Trainer besprechen mit Ihnen Ziel und Inhalt Ihres Projekts und den Inhalt einer möglichen Fallstudie. Dabei wird auch darauf geachtet, dass die erforderliche Vertraulichkeit gewahrt wird. Am Ende steht die Zulassung zum Training.

Sie beginnen mit Ihrer Fallstudie.

Unsere Trainer stehen ihnen in einem vorgebuchten Umfang für Impulsreferate, Colloquien, Coachings und Reviews (der Fallstudie) zur Verfügung

Sie reichen über Expleo die Fallstudie als Fähigkeitsnachweis zur Zertifizierung ein.

Wo liegt der besondere Nutzen des SPI-Manager Zertifikats?

Kompakte Seminare haben zunächst den Charme, das der gesamte Wissenserwerb kurz und gebündelt erfolgt. In vielen Kontexten, in denen das Ziel der Erwerb von sofort umsetzbarem Wissen ist, ist dies auch durchaus sinnvoll. PI Vorhaben können sich jedoch über mehrere Monate hinziehen, wichtige Inhalte fallen dem Vergessen anheim. Das berufsbegleitende Format stellt sicher, das Wissen dann verfügbar ist, wenn es im PI Projekt gebraucht wird. Dadurch gelingt auch der Nachweis, dass in der Fallstudie alle Fähigkeiten der Skill Card adressiert sind. Der praktische Nutzen liegt zudem darin, dass die Inputs, die Sie erhalten, sie direkt befähigen, in Ihrem Verbesserungsprojekt effektiver und effizienter zu arbeiten.

