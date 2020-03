berryAlloc erneuert flüsterleisen Designboden Pure Click 55

Designboden mit einzigartiger DreamClick Verlegung begeistert mit neuen Dekoren und günstigen Preisen

berryAlloc hat mit den Pure Click 40 und der Pure Click 55 Designboden Kollektionen zwei TopSeller im Angebot, die besonders durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Jetzt modernisiert berryAlloc seine Pure Click 55 Designböden und dreht auch kräftig an der Preisschraube. Die berryAlloc Pure Click 40 Kollektion entfällt dafür ersatzlos. So bietet allfloors.de die Ausführung mit der starken 0,55 Millimeter Nutzschicht für die die Beanspruchungsklasse gewerblicher Nutzung jetzt schon unter 30 EUR pro m² an.

berryAlloc Pure Click 55 Designboden hat gegenüber den Mitbewerbern noch mehr zu bieten als nur einen attraktiven Preis.

“Pure Vinyldielen und -fliesen sind der flüsterleiseste Boden, den Sie finden werden. Die Kleinsten schlafen seelenruhig weiter, wenn Sie ins Zimmer kommen. Zugleich robust genug für gewerbliche Nutzung oder eine Verfolgungsjagd mit dem Hund. Ein Bodenbelag, der unglaublich einfach einzubauen ist. Das schafft jeder, egal ob Sie es zum ersten Mal machen oder jeden Tag.” … so wirbt berryAlloc, der belgische Bodenbelag-Hersteller selbst auf seinen Seiten.

Designböden von berryAlloc zeichnen durch ein einzigartiges DreamClick Klicksystem und lebenslange Garantie im privaten Nutzungsbereich aus. 24 neue Dekore bietet die berryAlloc Pure Click 55 Designboden Kollektion jetzt. 10 davon sind Stein- bzw. Fliesendekore, die besonders gern in Küche und Bad zur Renovierung direkt auf altem Bodenbelag verlegt werden können. berryAlloc Pure Click 55 ist mit Nutzungsklasse 33 ein extrem langlebiger Bodenbelag, wird im europäischen Belgien produziert und erfüllt damit natürlich die hohen europäischen Standards. Selbstverständlich ist berryAlloc Designboden Pure 55 Click phthalatfrei.

Vorteile dieses Designbodens mit Klicksystem sind die Verwendung auf sehr vielen verschiedenen Untergründen sowie die Trittschalldämmung von -10 dB. berryAlloc Pure Click ist damit ein echter Flüsterboden und die einzelnen Elemente sind im Vergleich sehr leicht. Das ist wichtig gerade beim Transport. berryAlloc Pure Click ist 100% recycelbar, bietet seine authentischen Holzdekore auch in XXL-Dielenformat. berry Alloc gewährt lebenslanger Garantie für private Nutzung. Die Verlegung des Designbelags ist durch das einzigartige Klicksystem besonders einfach und auch auf grobem Estrich, auf alten Fliesen und auf vorhandenem Altboden möglich. Das Besondere ist dabei, dass mit DreamClick die Planken an jeder Seite zueinander passen – was auch als 360 Grad-System bezeichnet wird. So kann der Bodenbelag von mehreren Seiten gleichzeitig verlegt werden und auch eine Verlegung im aktuelle angesagten Fischgrät-Muster ist möglich. Eine Dämmunterlage schreibt der Hersteller nicht vor, was zusätzlich Kosten spart. Verwendet man die Dämmunterlage, kann eine nochmals deutlich verbesserte Trittschalldämmung erreicht und kleine Unebenheiten des Unterbodens ausgeglichen werden.

berryAlloc Pure Click 55 erhalten Sie im allfloors.de Fachhandel. Die Fachberatung und Erstellung persönlicher Projektangebote mit noch günstigeren Preisen ab 20m² Projektgröße sind kostenfrei.

Bildquelle: @ berryAlloc