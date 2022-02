Bernd Ehret (Skyland): Ein Schloss – kein Millionengrab

Worauf Investoren vor dem Kauf einer historischen Immobilie achten sollten

Die englische Queen Elizabeth II. schnitt die Torte anlässlich ihres Platin-Jubiläums (70 Jahre auf dem Thron) am 6. Februar 2022 für einige ihrer Untertanen lieber auf ihrem Privat-Schloss Sandringham an. Das ist zweieinhalb Autostunden von London entfernt. Denn ihr Staatspalast (gehört als Kronenbesitz dem britischen Volk), der Londoner Buckingham Palast, in dem die Queen normalerweise wohnt, bereitet ihr Sorgen.

Als Klempner die noch mit Ziehketten ausgestatteten Klospülungen im Wohnbereich der britischen Royals testeten, kam ihnen die halbe Wand samt Wassertank entgegen. Zum letzten Mal wurde der Buckingham-Palast Anfang der 1950er Jahre instandgesetzt. Zum Glück wirft der gesamte Kronenbesitz genug Gewinne ab, so dass der Palast saniert werden kann.

Europa ist der Kontinent der Schlösser, Burgen und Gutshäuser.

Viele der Prachtbauten verfallen und werden oft zum Schnäppchenpreis angeboten. Und in Corona-Zeiten ist die Nachfrage nach „Traumimmobilien“ deutlich gestiegen, berichten die Makler von Engel & Völkers auf Business Leaders.

Der Berliner Denkmalsanierer Bernd Ehret (47) von der Skyland Gruppe am Ku’damm kaufte das Barock-Schloss Schönwölkau in Sachsen und die Neue Hakeburg in Brandenburg. Die Berliner kennen den Projektentwickler zum Beispiel vom Nobel-Quartier Maison Quest am KaDeWe. Ehret erzählt, wie er Schloss und Burg aus dem Dornröschenschlaf erweckt und damit Geld verdient. Business Leaders wollte von dem Schlossherrn auch wissen, worauf Investoren vor dem Kauf einer historischen Immobilie unbedingt achten sollten. Die Antwort lesen Sie hier.

Bildquelle: © Pressefoto Skyland Gruppe