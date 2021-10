Berliner Unternehmensberatung [know:bodies] verstärkt Kompetenzen und Team in den Fachgebieten Healthcare und Digital Health

Die Berliner Unternehmensberatung [know:bodies] gewann bereits im Juni 2021 zwei Etats aus dem Bereich Healthcare. Beide Kunden sind an der US-Börse NASDAQ gelistet.

ETATS

Für Clever Leaves, den größten Produzenten von Medizinalcannabis aus Kolumbien, verantwortet [know:bodies] die Pressearbeit in der Region DACH. Ebenso für die DACH-Region kümmert sich das Team um den PR-Etat des Kunden Greenlane, den weltweit führenden Onlineanbieter von Cannabis Accessoires aus den Niederlanden/USA. Mehr zu beiden Kunden auf der Webseite von [know:bodies].

TEAM

Im August holte das [know:bodies] Team um Dr. Astrid Nelke sich fachkundige Unterstützung dazu: Sandrina Koemm-Benson (47) wurde als Head of Healthcare & Digital Health angestellt.

Die ehemalige Chefredakteurin von Leafly.de, des größten Wissensportals rund um Cannabis als Medizin in der DACH-Region, und Head of Corporate Communication der Sanity Group Berlin, ist eine der führenden Expertinnen und Kennerinnen der Cannabisbranche weltweit. Sie bringt sieben Jahre Erfahrung in diesem Bereich mit und verantwortet die PR-Arbeit der Keyaccount-Kunden.

Zudem organisierte sie die kürzlich in Berlin stattgefundene hybride Konferenz von „The Cannabis Society“, bei der in Live- und Onlinepanels Teilnehmer aus der ganzen Welt zugeschaltet oder vor Ort waren. Auch als Sprecherin ist ihre Expertise geschätzt. So wird sie beim Kongress der Cultiva Hanf Expo in Wien für [know:bodies] unterwegs sein und spannende Vorträge halten.

„Sandrina Koemm-Benson ist eine echte Bereicherung für unser Team. Sie vereint durch ihre journalistische Ausbildung und ihre PR-Erfahrungen in den Bereichen Healthcare und Cannabis das Beste aus zwei Welten. Wir freuen uns sehr, dass sie Teil des Teams ist“, so Geschäftsführerin Dr. Astrid Nelke von [know:bodies].

„Mit Astrid Nelke bin ich seit 20 Jahren freundschaftlich verbunden. Zunächst war sie meine Mentorin, dann holte ich sie als PR-Beraterin zu Leafly.de und zur Sanity Group. Es ehrt mich, dass Frau Nelke mir die Keyaccounts anvertraut. Hier kann ich meine gesamte Expertise im Bereich Cannabis einbringen“, so Sandrina Koemm-Benson.

Mehr unter www.knowbodies.de

[knowbodies] berät Unternehmen und Organisationen im gesamten Spektrum der integrierten Kommunikation vom strategischen Kommunikationskonzept über klassische Pressearbeit, Social Media-Kommunikation bis zur internen Kommunikation und zum Employer Branding. Neben der Beratung von Unternehmen führt [knowbodies] zu den Schwerpunkten integrierte Kommunikation und Employer Branding wissenschaftliche Studien unter der Leitung von Dr. Astrid Nelke durch. Die Ergebnisse werden in der Beratung praxisnah umgesetzt und generierte Handlungsempfehlungen an die individuelle Situation des jeweiligen Kunden adaptiert.

Kontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Dr. Astrid Nelke

Sophie-Charlotten-Str. 103

14059 Berlin

0307037412

nelke@knowbodies.de

http://www.knowbodies.de

Bildquelle: Sandrina Kömm-Benson