Berliner Erfolgsprojekt geht an den Start

Sound mit Solarstrom: Green DJ Bike beim Greentech Festival

Nachhaltig auflegen ist möglich: Das Green DJ Bike geht an den Start. Am Donnerstag, 17. Juni, und Freitag, 18. Juni, präsentiert DJ Bensh das Green DJ Bike auf dem Greentech Festival 2021 im Kraftwerk Berlin.

Der Berliner DJ Gabor Bensch hat in der Pandemie das Projekt Green DJ Bike ins Leben gerufen, um seiner Profession wieder nachgehen zu können. Basis des Green DJ Bike ist ein umgebautes E-Lastenfahrrad, in das Gabor Bensch eine professionelle Musikanlage samt DJ-Set und Solaranlage integriert hat. Mit einem Drei-kWh-Akku ist es möglich, an jedem Ort flexibel auflegen zu können – bis zu fünf Stunden autark, nur betrieben mit Öko- und Solarstrom. Ermöglicht und zusätzlich gefördert wurde das Green DJ Bike durch Crowdfunding.

Auf dem Greentech Festival 2021 im Kraftwerk Berlin (Köpenicker Straße 70, 10179 Berlin) setzt DJ Bensh dieses Fahrrad nun erstmalig ein. Die Messe mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit und grüne Technologie passt perfekt zum Green DJ Bike. Von 10 bis 18 Uhr spielt DJ Bensh am Donnerstag und Freitag groovige Beats als Untermalung zum Messebetrieb.

Im Sommer 2021 plant Gabor Bensch weitere Auftritte mit seinem Fahrrad. „Durch das Green DJ Bike werden spontane Begegnungen möglich, die so niemals stattfinden würden. Darauf freue ich mich!“

