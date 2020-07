Berlin: Teambuilding-Events immer beliebter

Angesichts der wachsenden Zahl an Anbietern für Team-Events und Teambuilding-Maßnahmen wird es immer kniffliger, das passende Angebot zu finden. Der Veranstalter CityHunters hebt sich mit seinen ungewöhnlichen Angeboten von der Masse ab und überrascht mit Erlebnissen, die in Erinnerung bleiben.

Nachhaltiges Teambuilding in Berlin mit bewährtem 4E-Modell

CityHunters ist mit über 10 Jahren Erfahrung im Eventmanagement Spezialist für klassische und ausgefallene Team-Events in ganz Deutschland und auch international tätig. Dabei baut CityHunters auf das bewährte 4E-Modell:

Erfahren: Durch Kommunikation und Interaktion lernen sich Mitarbeiter abseits des Arbeitsalltages besser kennen und können Stärken und Schwächen einschätzen.

Entdecken: Zusammen entdecken die Mitarbeiter die Stadt (Berlin) auf völlig neue Art.

Erleben: Gemeinsame Erlebnisse stärken den Teamgeist.

Erinnern: Das gemeinsame positive Erlebnis bleibt in Erinnerung und wirkt sich positiv auf das berufliche Umfeld aus.

Aus Mitarbeit wird Teamarbeit

Im Arbeitsalltag ist die Zeit für echtes Kennenlernen zwischen Mitarbeitern und Hierarchieebenen nicht immer einfach. Zeitdruck und hohe Erwartungshaltungen lassen das Zwischenmenschliche oft unter den Tisch fallen. Für eine gleichbleibend leistungsstarke Abteilung ist es deswegen wichtig, gemeinsame, sichtbare und vor allem erlebbare Erfolge zu erreichen. Eine Aufgabe, ja ein Abenteuer, bei dem alle an einem Strang ziehen und ein Ziel vor Augen haben.

“Unsere Teambuilding-Events in Berlin sind dafür gemacht, das Wir-Gefühl und das gegenseitige Vertrauen ineinander zu stärken. Sie verbessern nachhaltig die Kommunikation in einem Unternehmen und somit die Arbeitseffizienz”, ist Philipp Steiner, Geschäftsführer der CityHunters, überzeugt. Darüber hinaus lernen die Teilnehmer sich selbst besser kennen und stoßen auf Perspektiven für die eigene Verbesserung und Optimierung von Potenzialen. Erfahrungen, versteckte Talente und auch liebenswerte Marotten werden ans Tageslicht gebracht. Das fördert die Kollegialität und die Stimmung am Arbeitsplatz wird merklich herzlicher und entspannter.

Top Location, Top Teambuilding – Berlin ist ideal für Teamevents

“Berlin, die größte kulturelle Extravaganz, die man sich vorstellen kann”, hat schon David Bowie erkannt. Deswegen ist Berlin der perfekte Ort, um ein Team zusammenzuschweißen. “Berlin ist eine ungewöhnliche Stadt mit ungeahnten Möglichkeiten. Und damit die perfekte Kulisse für unsere ebenso ungewöhnlichen Events”, schmunzelt Daniel Sekula, ebenfalls Geschäftsführer der CityHunters GmbH & Co. KG, und fügt hinzu: “Der große Vorteil für unsere Kunden ist, dass wir genau einschätzen können, wie wir die Teambuilding-Events individuell anpassen müssen, damit sie ein Erfolg auf ganzer Linie werden.”

Location und Programm müssen perfekt ausgewählt und vorbereitet sein, damit alles nach Plan abläuft und niemand enttäuscht wird. Um einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen, ist die richtige Planung das A & O. So können die Kunden entweder aus bewährten Teambuilding-Events das passende für ihr Unternehmen auswählen oder sie lassen sich für ein individuelles Paket beraten.

Berlin, Berlin! Wir fahren nach Berlin. Und dann?

Wer mit CityHunters nach Berlin fährt, erlebt zwei bis vier Stunden Stadtrallye-Spaß. Egal ob fünf Teilnehmer oder eintausend, ob drinnen oder draußen. Die Events sind so vielseitig wie ungewöhnlich: Da gäbe es zum Beispiel innovative iPad Rallyes (auch als Krimi-Variante), spannendes Krimi Geocaching, nervenaufreibende Escape Games, klassische Schnitzeljagden, mysteriöse GPS Schatzsuchen, geheime Agenten Rallyes oder herausfordernde Indoor-iPad-Challenges. Viele der Veranstaltungen werden auch als saisonale Specials angeboten, zum Beispiel als X-Mas-Edition zur Weihnachtsfeier.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/berlin/teambuilding-berlin/

CityHunters wurde 2009 gegründet und bietet inzwischen europaweit urbane Eventerlebnisse der besonderen Art. Innovative Konzepte und die clevere Einbindung von neuen Technologien und Kommunikationsmedien machen die Veranstaltungen zu einmaligen Erlebnissen in den Städten und Metropolen Europas. Stadtrallyes, interaktive Entdeckungstouren, Escape Games und andere Trendaktivitäten im Outdoor- und Indoorbereich setzt die CityHunters GmbH & Co. KG gekonnt um. Der Clou: Die eigens konzipierten Teamentwicklungskonzepte sind nachhaltige Teambuilding-Maßnahmen, die Mitarbeiter zu einer eingespielten Crew zusammenschweißen.

Inzwischen haben deutlich mehr als 100.000 Teilnehmer bei den Events der CityHunters GmbH & Co. KG teilgenommen – und CityHunters ist auf Expansionskurs: die über 1.000 Veranstaltungen an 72 Orten in Europa im vergangenen Jahr sollen wieder übertroffen werden.

