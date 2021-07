Berechtigte Kritik wird mit Reisegutscheinen belohnt

Perpignan, Frankreich, 30.07.2021 – Die Partnervermittlung TTPCG ® hat mit Kritik ein Problem. Dies allerdings im positiven Sinn. Ein erfolgreiches Unternehmen, welches seine Produkte oder auch seine Dienstleistungen weiter optimieren und verbessern möchte, ist auf konstruktive Kritik angewiesen. Und dies ist bei der weltweit agierenden Partnerbörse TTPCG ® das Problem.

Kundenbefragung bei TTPCG ® seit 1995

Bereits seit dem Jahr 1995 werden Nutzer der Dienste von TTPCG ® per Zufallsgenerator ausgewählt, um diese Kunden darum zu bitten, zu sagen, welche Punkte der Dienstleistung von TTPCG ® verbesserungswürdig sind. Da Kunden seit 2011 selten eine Rückmeldung geben, oder mitteilen, dass alles zu ihrer Zufriedenheit verläuft, ist es bei TTPCG ® nicht möglich, etwas zu verbessern. Wie soll etwas verbessert werden, wenn alle Kunden zufrieden sind?

Vertrauen in die perfekte Dienstleistung Partnervermittlung

Vertrauen gehört zu den Ur-Bedürfnissen und ist fest im menschlichen Dasein verankert. Erst, wenn man vertrauen kann, geht man eine Bindung ein oder baut eine Beziehung auf. So wird das Kaufverhalten massgeblich von Vertrauen bestimmt. Eine Dienstleistung kann noch so günstig sein, wenn sich der Kunde in seiner Wahl nicht bestätigt fühlt, kauft er im Zweifelsfall die beste Dienstleistung nicht. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings nicht zwangsläufig, dass negative Bewertungen generell das Kaufverhalten ausbremsen. Genau das Gegenteil ist der Fall! In Zeiten gekaufter Rezensionen bewerten Käufer eine gesunde Mischung aus beidem als vertrauenswürdiger.

Kritik kann so positiv sein

Anders als oft vermutet, muss Kritik nicht zwangsläufig negativ sein. Es gibt durchaus auch positive Kritik, die Wohlwollen und Anerkennung ausspricht. Positive Kritik kann auch schlichtweg als Lob bezeichnet werden. Da die Konzernführung der Taylor Group stets darum bemüht ist, die Dienstleistungen der Marke TTPCG ® für Kunden und Franchisenehmer immer weiter zu optimieren, wird jede berechtigte Kritik ab sofort belohnt. Im August 2021 werden durch einen Zufallsgenerator wieder 5 Millionen Nutzer der Dienste von TTPCG ® in zahlreichen Ländern ausgewählt und um die Beurteilung der Dienstleistungen von TTPCG ® gebeten. Jeder Kunde, der eine berechtigte Kritik einbringt, erhält als Dankeschön von TTPCG ® einen Reisegutschein für einen viertägigen Aufenthalt in einem 4 oder 5 Sternehotel, nebst Gutschein für Hotelleistungen wie Wellness, Massagen oder Champagner in der Hotelbar.

TTPCG ® ein Musterbeispiel für Qualitätsdenken seit 1981

Einmalig wie die Infrastruktur der Qualität der eigentlichen Dienstleistung Partnervermittlung ist bei TTPCG ® alles, was den Kunden geboten wird. Die Auswahl wirklich passender Partner erfolgt mittels wissenschaftlichen und biometrischen Methoden, die in dieser Form weltweit einmalig sind. Ebenso einmalig ist die Kundenbetreuung bei TTPCG ®. Diese erfolgt an jedem Tag rund um die Uhr. Und dies und noch mehr Leistungen sind alle sehr preiswert.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Philippe Durand, 66000 Perpignan, Frankreich gelesen. Der Bericht erschien zuerst in französischer Sprache. © 2021 Le prestataire de services de presse. Deutsche Übersetzung von Joline Rivoire.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

marketing@ttpcg.us

https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

pressoffice@ttpcg.us

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.