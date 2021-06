Bemessungssoftware als Entscheidungshilfe

Mit Online-Tool von ITW zum passenden Befestigungsmittel

Die Wahl des passenden Befestigungsmittels ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit einer Konstruktion. Jedoch steht eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten zur Verfügung. Daher bietet die ITW Befestigungssysteme GmbH ein kostenloses Bemessungstool an. Mit Hilfe der Eingabe aller wichtigen projektbezogenen Daten ermittelt die Software die geeigneten Befestigungsmittel.

Schrauben, Nägel, Klammern oder Stifte – Geht es um die sichere Verbindung von Bauteilen, stehen unterschiedliche Befestigungsmittel zur Verfügung. Die richtige Wahl ist in diesem Kontext entscheidend, da sie unter anderem die Stabilität und auch die Langlebigkeit einer Konstruktion beeinflusst. Daher stellt die ITW Befestigungssysteme GmbH eine digitale Planungshilfe zur Verfügung. Die Bemessungssoftware übernimmt die Berechnung der Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln für Holz-Holz-, Holzwerkstoff-Holz-, Gipswerkstoff-Holz- und Stahlblech-Holz-Verbindungen nach EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Die Software ist derzeit für acht Länder verfügbar – unter anderem für Deutschland, Österreich, Frankreich und Dänemark.

Schritt für Schritt zum Ergebnis

Zu Beginn sollten zunächst die Projektdaten in das Tool eingegeben werden. Vom Standort abhängige Einwirkungen wie Schnee- oder Windlasten können später berücksichtigt werden. Des Weiteren wird die Geometrie abgefragt. Hier benötigt die Software Informationen über Scherflächen, Schichtfolgen und Zwischenschichten. Anschließend erfolgt die Definition der Bauteile sowie der Lasten, um zum Ergebnis zu gelangen. Die Bedienung der Software ist dabei intuitiv gestaltet. Auf Grundlage aller eingegebenen Daten wird eine Auswahl an verschiedenen geeigneten Verbindungsmitteln aufgeführt. So stehen Planern und Handwerkern unter anderem Klammern, glattschaftige Nägel, Rillen- und Schraubnägel zur Verfügung. Darüber hinaus werden diese in unterschiedlichen Ausführungen angeboten: blank, verzinkt, feuerverzinkt und rostfrei. Durch die im Ergebnis genau definierte Produktbenennung kann das Verbindungsmittel exakt auf das verwendete Nagelgerät abgestimmt werden – das schafft Planungssicherheit und Verzögerungen im Bauablauf lassen sich wirksam minimieren.

Ergebnis durch Eingabe relevanter Parameter

Zudem erhält jeder Anwender abschließend eine kurze Zusammenfassung der Berechnung. Diese steht zum Download zur Verfügung und kann den projekteigenen Unterlagen beigefügt werden. Mit Hilfe der Bemessungssoftware von ITW gestaltet sich die Wahl des Befestigungsmittels unkompliziert und einfach. Das Online-Tool ermöglicht Planungssicherheit und bestmögliche Ergebnisse – unter anderem in Bezug auf Korrosionsschutz und Tragfähigkeit.

Das Tool finden Interessierte unter www.itw-bemessungssoftware.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ITW Befestigungssysteme GmbH

Herr Michael Polworth

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

Deutschland

fon ..: 0511 4204-0

web ..: https://www.itw-befestigungssysteme.de/de/

email : info@itw-befestigungssysteme.de

Die ITW Befestigungssysteme GmbH ist ein Unternehmen des internationalen Konzerns Illinois Tool Works (ITW). ITW beschäftigt rund 48.000 Angestellte in über 600 Betrieben, die in 57 Ländern ansässig sind. Hauptgeschäftsfeld in Deutschland ist die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung von hochwertigen Profi-Produkten für die Baubranche der Marken Paslode, Haubold, Spit und Toolmatic.

Pressekontakt:

Kommunikation2B

Frau Mareike Wand-Quassowski

Westfalendamm 241

44141 Dortmund

fon ..: 0231 330 49 323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : info@kommunikation2b.de