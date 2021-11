Bei der Arbeit einfach besser snacken – mit Gemüse und Obst

Snack5 verlost 400 Fruchtkörbe für den Arbeitsplatz

Wenn sich ein erstes Hungerfühl ankündigt, ein Meeting das nächste jagt oder man mit Kolleginnen und Kollegen in der Kaffeeküche zusammensteht – viele greifen dann zu einem Riegel, zu salzigem oder süßem Gebäck oder ähnlichem. Dabei wären Gemüse und Obst die besseren Snacks. 5 am Tag empfiehlt, 5 Portionen Gemüse und Obst am Tag zu essen. Weil Viele in der Regel einen Großteil ihres Tages am Arbeitsplatz verbringen und dort zumindest Zwischenmahlzeiten zu sich nehmen, ist es wichtig, leicht verfügbare Angebote zu schaffen, sich während des Arbeitstags ausgewogen zu ernähren. 5 am Tag hat sich für die EU-geförderte Kampagne Snack5 – Europa genießt Obst und Gemüse – deshalb eine besondere Aktion ausgedacht: Noch bis Jahresende verlost Snack5 400 frische Fruchtkörbe, die kostenfrei direkt an die Arbeitsplätze der Gewinnerinnen und Gewinner geliefert werden. Der „Hintergedanke“: Wenn die ganze frische, köstliche Vielfalt aus snackfertigem Gemüse und Obst dasteht, greifen alle gerne und selbstverständlich zu. Ergänzt um Flyer mit weiteren praktischen Tipps zu einer ausgewogenen Ernährung am Arbeitsplatz sowie einem einmaligen E-Mail-Newsletter „Snack5 am Arbeitsplatz“ kann der Snack5-Fruchtkorb in Unternehmen ein erster Schritt sein, die Verpflegungsangebote für ihre Belegschaft ganz konkret mit mehr Gemüse und Obst als Snacks zu verbessern. Infos zur Teilnahme und Teilnahmebedingungen auf www.snack-5.eu/themen/fruchtkorb

Snack5 – Europa genießt Obst und Gemüse

Kontakt

Servicebüro 5 am Tag

Melanie Meder

Carl-Reuther-Straße 1

68305 Mannheim

062133840114

info@snack-5.eu

http://www.snack-5.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.