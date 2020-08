Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes: Mit ZEP kein Problem

Integration in MS Office: Das Pixelboxx Creative PlugIn unterstützt ab sofort Excel, Word und PowerPoint (Dortmund, 31.07.2020) Der Funktionsumfang des Pixelboxx Portfolio wächst: das Creative PlugIn (developed in cooperation with CI HUB), bekannt für die Integration des Pixelboxx DAM in Anwendungen der Adobe Creative Suite, unterstützt ab sofort auch die Microsoft Office Programme Word, Excel und PowerPoint. Das native Panel erlaubt Import, Bearbeitung und Export...