Bauplanung leicht gemacht

Neue KLB-Broschüren erleichtern Bemessung und Konstruktion von Mauerwerk

Zur Unterstützung einer rationellen und regelkonformen Bauplanung hat Leichtbeton-Hersteller KLB Klimaleichtblock (Andernach) nun zwei seiner gefragten Fachinformationen neu aufgelegt: Dabei hilft die aktualisierte Broschüre „Eurocode 6 Kompendium“ bei der Bemessung von Mauerwerks-Konstruktionen aus Leichtbeton. Dezidierte Änderungen im nationalen Anhang der Norm sowie acht Jahre Praxiserfahrungen boten einen konkreten Anlass zur Überarbeitung der Infoschrift. Ebenso aktualisiert wurde in dem Kontext auch die Broschüre zum großformatigen KLBQUADRO-Planelement, welches für schnelle, hochwertige Bauerfolge sorgt. „Wirtschaftlichkeit und Effizienz sind gerade im Wohnungsbau unerlässlich. Mit optimierten Produkten und entsprechenden Planungshilfen geben wir Fachplanern das dafür nötige Rüstzeug an die Hand“, erklärt KLB-Geschäftsführer Andreas Krechting.

Die Bemessung von Mauerwerks-Konstruktionen stellt Fachplaner immer wieder vor Herausforderungen: Einerseits sollen Gebäude schnell, effizient und sicher geplant werden, andererseits gilt es dabei diverse Regelwerke einzuhalten – wie den „Eurocode 6“ und seine umfangreichen nationalen Anhänge. Hier setzen zwei Fachpublikationen des renommierten Baustoffherstellers KLB Klimaleichtblock an: Sie vereinfachen die Planung und zeigen auf, wie sich die gestellten Anforderungen mit intelligenten Produkten erfüllen lassen.

Wertvolle Planungshilfe für die Praxis

Bereits zur Einführung der „Eurocode 6“-Norm im Jahr 2012 hat KLB Klimaleichtblock dazu sein gleichnamiges Kompendium herausgegeben. Es dient Bauschaffenden seither als nützliche Bemessungshilfe für Mauerwerks-Konstruktionen aus Leichtbeton. Inzwischen wurden die nationalen Anhänge jedoch in vielen Punkten angepasst, was eine grundlegende Überarbeitung notwendig machte. In die 52-seitige Neuauflage sind zudem jüngste Erfahrungswerte aus der Praxis eingeflossen: So berücksichtigt die Infoschrift diesbezüglich auch fundierte Hinweise von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner (Ingenieurgesellschaft BUNG Planen und Beraten, München). Im Fokus steht dabei die Frage, wie die statische Bemessung von Konstruktionen aus Leichtbeton-Mauerwerk wirtschaftlich und unkompliziert anhand vereinfachter Berechnungsmethoden gemäß Normteil 3 (DIN EN 1996-3/NA) erfolgen kann.

Effizient planen, zügig bauen

Um ein Bauprojekt möglichst wirtschaftlich zu gestalten, spielen neben rechnerischen Grundlagen auch die eingesetzten Wandbaustoffe eine wichtige Rolle. Seit einigen Jahren hat KLB den großformatigen Planblock „KLBQUADRO“ im Sortiment, der vor allem im Wohnungsbau in kürzester Zeit enorme Baufortschritte ermöglicht. Für die Verarbeitung werden dank moderner Versetztechnik lediglich zwei Personen benötigt. Dabei ergeben vier Planelemente bereits einen Quadratmeter Außenwand, womit ein schneller und effizienter Wandaufbau sichergestellt ist. In der neu aufgelegten KLBQUADRO-Broschüre finden sich neben wichtigen Kennwerten zum Baustoff auch nützliche Hinweise zu dessen Verarbeitung – mit visuellen Darstellungen zur Arbeitsvorbereitung und -durchführung. „Als Nachschlagewerke sollen unsere Broschüren die tägliche Arbeit an Bauprojekten erleichtern – klar strukturiert, praxisnah und nach aktuellem Stand der Technik“, erklärt Andreas Krechting.

