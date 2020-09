Barrierefreiheit im Alltag fuer Entwicklung des Miteinanders zwingend notwendig

ARAG Experten über den gesetzlichen Versicherungsschutz im Ehrenamt Ob als Elternvertreter in der Schule, als Schöffe im Gericht, ob als Lesepate in Bibliotheken oder Lebensretter in der freiwilligen Feuerwehr - ehrenamtliches Engagement bereichert unsere Gesellschaft! Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber den Unfallschutz für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahren stetig verbessert. Was es damit auf sich hat und wie gut versichert...