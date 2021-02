Baros Maldives: Romantik auf dem “Piano Deck”

Wer perfekte Romantik will, trifft mit Baros Maldives garantiert die richtige Wahl. Auf den Malediven einzigartig ist das romantische Erlebnis eines privaten Dinners an Bord des “Piano Deck”.

Diese schwimmende hölzerne Plattform, in Form eines Piano-Flügels, befindet sich inmitten des Indischen Ozeans, in der Insel-Lagune. Für alle Romantiker lanciert die Insel das “Our Lovesong”-Paket.

Acht Jahre in Folge wurde Baros Maldives bei den World Travel Awards zum romantischsten Resort der Welt gewählt. Einst Kokosnussplantage war Baros eines der ersten Resorts, das 1973 für den Tourismus öffnete. Konzipiert für Paare ist Baros seither unumstritten eines der besten Resorts des Inselstaats. Umgeben von tropischem Grün und einem exquisiten Hausriff, nur 15 Meter vom Ufer entfernt ist, bietet die Insel einen idyllischen sowie romantischen Rückzugsort.

Das “Our Lovesong”-Paket

Für alle Romantiksuchende lanciert die Insel das “Our Lovesong”-Paket, das Paaren ein intimes kulinarisches Erlebnis auf dem “Piano Deck” ermöglicht. Mitten auf dem Meer wartet die größtmögliche Privatsphäre. Der Abend beginnt mit Champagner während der private Koch diskret das Vier-Gänge-Menü vorbereitet. Das beginnt mit einer Auswahl an Häppchen und frischen Austern, gefolgt von einer Mischung aus den besten Meeresfrüchten, darunter pochierter Korallenhummer, Tigergarnele, Jakobsmuscheln, Schwimmkrabben und geräucherter Lachs. Ein weiteres kulinarisches Highlight ist die “South American Ceviche”: eine Auswahl an Rifffischen, Thunfisch und Garnelen-Ceviche, serviert mit Sevruga-Kaviar und knuspriger Tortilla. Das Menü wird von einer Auswahl an erlesenen Weinen begleitet und mit einer köstlichen Dessert-Variation abgerundet. Nach dem Abendessen bringt eine kurze Bootsfahrt das Paar zurück auf die Insel. Dort geht es ebenso romantisch weiter, denn das Paar erwartet in der mit Inselblüten dekorierten Villa ein entspannendes Badeerlebnis aus ätherischen Ölen und Blumen.

Der Preis für das Erlebnis “Our Lovesong” beträgt USD 825 ++ (ca. EUR 680) und beinhaltet ein Vier-Gänge-Menü auf dem “Piano Deck”, ein romantisches Baderitual für das Paar sowie Dekoration in der Villa.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

